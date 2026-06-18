"Hậu họp báo FOMC": Tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng và lãi suất sẽ "cao trong thời gian lâu hơn"

Cùng với quyết định lãi suất, Fed đã công bố báo cáo "Tóm tắt Dự báo Kinh tế" (Summary of Economic Projections - SEP) mới nhất. Báo cáo tháng 6 cho thấy một bức tranh mang màu sắc "diều hâu" rõ nét, thậm chí có phần gợi lên nguy cơ đình lạm (stagflation), khi tăng trưởng kinh tế bị hạ dự báo trong khi lạm phát lại tăng mạnh. Mặc dù vậy, Fed vẫn cho rằng áp lực lạm phát chỉ mang tính tạm thời và sẽ quay trở lại mục tiêu 2% vào năm 2028, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 3. Tuy nhiên, Biểu đồ Dot Plot hiện cho thấy khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay, dù sự phân bổ quan điểm của các thành viên vẫn chưa đủ để khẳng định điều đó sẽ chắc chắn xảy ra.

Đồng thời, các dự báo mới cũng dập tắt kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm quay trở lại chính sách tiền tệ nới lỏng. Thay vào đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ đang chuẩn bị tâm lý cho thị trường về một kịch bản mà cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn rất lâu mới kết thúc.

Điều đáng chú ý là Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP) lần này mang đến nhiều thông tin quan trọng hơn hẳn so với tuyên bố chính sách - vốn có thể xem là ngắn nhất trong lịch sử Fed.

Vĩ mô: Tăng trưởng thấp hơn, nhiều thách thức hơn

Các dự báo kinh tế mới của Fed ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng so với báo cáo tháng 3:

Tăng trưởng GDP chậm lại: Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2026 được hạ xuống còn 2,2%, so với mức 2,4% trong báo cáo tháng 3. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Mỹ vẫn được giữ nguyên ở mức 2,0%.

Lạm phát tăng mạnh: Đây là điểm đáng lo ngại nhất trong báo cáo. Fed hiện dự báo lạm phát PCE năm 2026 sẽ lên tới 3,6%, tăng mạnh so với mức 2,7% trong dự báo tháng 3. Tương tự, lạm phát PCE lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) cũng được nâng lên 3,3%, từ mức 2,7% trước đó. Tuy nhiên, Fed cho rằng sự gia tăng này chủ yếu phản ánh cuộc khủng hoảng năng lượng gần đây.

Mục tiêu lạm phát vẫn còn rất xa: Fed tiếp tục khẳng định lạm phát sẽ chỉ quay về mục tiêu 2,0% vào năm 2028. Theo cơ quan này, áp lực giá hiện nay chủ yếu đến từ các cú sốc về phía cung, đặc biệt là những biến động trong lĩnh vực năng lượng.

Thị trường lao động vẫn rất mạnh: Một điểm sáng hiếm hoi – dù lại gây khó khăn cho quá trình kiểm soát lạm phát – là thị trường lao động. Fed đã hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm 2026 xuống còn 4,3%, thấp hơn mức 4,4% được dự báo hồi tháng 3.

Biểu đồ Dot Plot: Kịch bản tăng lãi suất quay trở lại

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất đối với nhà đầu tư lại nằm ở Biểu đồ Dot Plot – biểu đồ phản ánh kỳ vọng lãi suất của các thành viên FOMC.

Trong khi thị trường trước đó vẫn kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, thì lần này Fed đã mang đến một "gáo nước lạnh". Biểu đồ mới cho thấy Fed dự kiến tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (25 bps) trong năm 2026. Không chỉ vậy, lộ trình nới lỏng sau đó cũng trở nên rất hạn chế: Năm 2027: Fed chỉ dự báo một lần giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Năm 2028: Tiếp tục chỉ một lần giảm thêm 25 điểm cơ bản.

Khẩu hiệu quen thuộc của thị trường là "Higher for Longer" (Lãi suất cao trong thời gian dài hơn) giờ đây đã mang một ý nghĩa còn cứng rắn hơn trước.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng phần lớn các dự báo của thành viên FOMC vẫn tập trung trong vùng 3,6% - 3,8%, cho thấy không phải đa số thành viên đều chắc chắn ủng hộ việc tăng lãi suất ngay trong năm nay.

Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường tài chính?

Sự thay đổi theo hướng diều hâu trong thông điệp của Fed, cùng với việc hạ dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát cho năm 2026, có thể khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục chịu áp lực tăng, đồng thời đồng USD tiếp tục mạnh lên nếu thị trường duy trì cách diễn giải này trong những tuần và tháng tới.

Ở chiều ngược lại, đây là tin không mấy tích cực đối với vàng và thị trường chứng khoán. Việc Fed nhấn mạnh đến "các cú sốc nguồn cung trong lĩnh vực năng lượng" cũng hàm ý rằng giá dầu và khí tự nhiên có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài, qua đó tiếp tục hỗ trợ định giá của các doanh nghiệp năng lượng.

Đối với Phố Wall, đây là một kịch bản khá tiêu cực. Chi phí vốn cao hơn do lãi suất duy trì ở mức cao sẽ gây áp lực lên định giá doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng, vốn rất nhạy cảm với lãi suất. Đồng thời, việc Fed hạ dự báo tăng trưởng GDP cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro sang:

Các nhóm ngành phòng thủ.

Cổ phiếu giá trị có tỷ suất cổ tức cao.

Nhóm doanh nghiệp năng lượng, vốn vẫn đang hưởng lợi từ áp lực giá theo chính đánh giá của Fed.

Trong khi đó, giá vàng đang xóa sạch mức tăng của hai phiên trước, bất chấp khoảng trống tăng giá (gap-up) được tạo ra sau cuối tuần nhờ thông tin Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ.

Nguồn: xStation5