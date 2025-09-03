Heico giảm 10% so với mức đỉnh lịch sử 📉Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với gã khổng lồ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ?

Cổ phiếu Heico (HEI.US) là một trong những mã tăng trưởng mạnh nhất trong vài tháng qua, dẫn dắt đà tăng của nhóm công nghiệp Mỹ cùng với Curtiss Wright và RTX Corp. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm gần 10% so với mức đỉnh lịch sử, trong khi phản ứng hưng phấn với báo cáo lợi nhuận gần đây nhanh chóng bị áp lực bán đè nặng. Rõ ràng, các công ty Mỹ có chuỗi cung ứng ngắn, ổn định, cung cấp linh kiện và dịch vụ không chỉ cho doanh nghiệp tư nhân mà cả Lầu Năm Góc và lĩnh vực không gian vũ trụ, vẫn sẽ duy trì hoạt động tích cực trong các quý tới. Vậy tại sao cổ phiếu Heico lại giảm?

Heico thống trị các thị trường ngách hàng không vũ trụ

Heico là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong mảng này. Công ty cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy bay, linh kiện thay thế quan trọng, và sản phẩm OEM chất lượng cao, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cho các bộ phận thiết yếu từ điện tử đến cấu trúc cơ khí. Trong những tháng gần đây, có nhiều đồn đoán về việc tăng đơn hàng từ Lầu Năm Góc, khi Bộ Quốc phòng thường phải trả giá cao cho các nhà cung cấp OEM, khiến Heico trở thành lựa chọn thay thế tự nhiên.

Trong Q3/2025, công ty ghi nhận 1,15 tỷ USD doanh thu và 177,34 triệu USD lợi nhuận ròng, tăng lần lượt gần 20% và 30% so với cùng kỳ. Trong nhiều thập kỷ, Heico theo đuổi chiến lược mua lại tích cực, thâu tóm các doanh nghiệp chiến lược trong thị trường ngách để xây dựng lợi thế lâu dài. Điều này khiến công ty trở thành một mắt xích gần như không thể thay thế trong ngành hàng không vũ trụ, với đơn hàng ngày càng tăng từ cả quân sự lẫn không gian. Riêng năm 2025, Heico đã mua lại 5 công ty mới.

Heico dự báo doanh thu hằng năm đạt 5,4 tỷ USD vào năm 2028, tương đương mức tăng trưởng bình quân khoảng 8%/năm. Quan trọng hơn, lợi nhuận ròng có thể đạt gần 1 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 15%/năm so với mức 700 triệu USD năm nay. Triển vọng này cho thấy các thương vụ M&A sẽ không làm pha loãng biên lợi nhuận đáng kể, trong khi chi phí liên quan tạo hiệu ứng “quả cầu tuyết” cho tăng trưởng quy mô.

Biểu đồ cổ phiếu Heico (khung thời gian H1, D1)

Hôm qua, cổ phiếu đóng cửa ở 315 USD/cp. Ngay phía trên vùng giá này là EMA50 và EMA200 trên H1. Nếu bứt phá trên 316 USD, cổ phiếu có thể hướng tới tái kiểm định mức đỉnh lịch sử. Thị trường nhìn chung đồng thuận rằng hoạt động kinh doanh của Heico đang tăng trưởng mạnh. Mối lo ngại duy nhất nằm ở định giá, vốn vẫn ở mức cao lịch sử về hệ số P/E và P/S, ngay cả sau đợt điều chỉnh gần đây.

Mức tăng trưởng doanh thu trung bình 8%/năm và lợi nhuận ròng 15%/năm có thể chưa đủ để biện minh cho P/E khoảng 60 lần — mặc dù hoạt động kinh doanh ổn định và vị thế dẫn đầu trong thị trường ngách của Heico khiến triển vọng tăng trưởng dài hạn gần như chắc chắn. Điều này dẫn đến những giai đoạn định giá quá cao theo chu kỳ. Ngược lại, dự báo của công ty có thể quá thận trọng, để ngỏ khả năng tăng giá nếu nhà đầu tư nhận thấy biên lợi nhuận cải thiện và tác động tích cực từ các thương vụ M&A trong ngắn hạn.

Nguồn: xStation5