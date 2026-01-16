Hiệp định thương mại Trung Quốc-Canada: Ý nghĩa gì đối với thị trường?

Canada và Trung Quốc đang xây dựng một mối quan hệ đối tác có thể mang tính chuyển đổi đối với cả hai nền kinh tế. Thủ tướng Canada Mark Carney đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Canada tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Cuộc gặp đã mở ra sự hợp tác mới, bao trùm các lĩnh vực then chốt về thương mại và đầu tư.

Các lĩnh vực hợp tác chính

Thỏa thuận hướng tới việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Canada kỳ vọng sẽ gia tăng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này. Ngành năng lượng, bao gồm cả năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ các khoản đầu tư mới và chuyển giao công nghệ. Dịch vụ tài chính cũng sẽ được phát triển, bao gồm ngân hàng, đầu tư và việc tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động tại cả hai quốc gia.

Rào cản và thách thức

Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác này không phải không có trở ngại. Canada hiện vẫn áp thuế đối với một số sản phẩm của Trung Quốc, bao gồm xe điện. Trong khi đó, Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số mặt hàng nông sản của Canada, khiến xuất khẩu sang Trung Quốc bị hạn chế trong những năm gần đây. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này vẫn có tiềm năng thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương trong dài hạn.

Tác động tiềm năng tới thị trường

Sự hợp tác mới có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính và xuất khẩu của Canada theo nhiều cách. Xuất khẩu hàng hóa cơ bản và nông sản, bao gồm lúa mì, đậu nành, thịt và các sản phẩm sữa, có thể tăng lên. Dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc cũng có khả năng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và tài chính.

Một kết quả tiềm năng khác là sự ổn định thương mại, giúp Canada giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và củng cố vị thế tại châu Á. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng tác động của thỏa thuận sẽ diễn ra từ từ và phụ thuộc vào việc dỡ bỏ thành công các hàng rào thuế quan cũng như việc triển khai hiệu quả các cơ chế hỗ trợ hợp tác dài hạn.

Thỏa thuận Canada - Trung Quốc mở ra những cơ hội mới cho thương mại và đầu tư, tạo điều kiện để cả hai quốc gia củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu. Dù vẫn còn nhiều thách thức, thị trường nhìn thấy tiềm năng tạo ra những tác động đáng kể đối với giá hàng hóa, sự phát triển của lĩnh vực tài chính và sự gia tăng xuất khẩu nông sản - những yếu tố có thể mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nền kinh tế trong dài hạn. Một doanh nghiệp hưởng lợi tự nhiên từ xu hướng này có thể là Nutrien, nhà sản xuất kali và phân bón đa dưỡng chất hàng đầu thế giới, đồng thời là nhà cung cấp chủ chốt cho nông dân Canada. Công ty này có thể được hưởng lợi từ việc mở rộng diện tích canh tác và gia tăng xuất khẩu các loại cây trồng như cải dầu (canola), đậu Hà Lan và nhiều nông sản khác.