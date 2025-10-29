Hoa Kỳ cam kết đầu tư 80 tỷ USD vào năng lượng hạt nhân 🗽Cameco vọt 20% sau thỏa thuận với Westinghouse

Chính quyền Trump cam kết đầu tư hơn 80 tỷ USD để mua các lò phản ứng hạt nhân của Westinghouse. Theo thỏa thuận, Mỹ có thể nắm giữ khoảng 8% cổ phần của công ty khi các mục tiêu lợi nhuận nhất định được đáp ứng, và Westinghouse có thể IPO nếu giá trị định giá vượt 30 tỷ USD trước năm 2029.

Cổ phiếu Cameco tăng 23,4%, lên mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi sở hữu 49% cổ phần tại Westinghouse. Trong khi đó, cổ phiếu uranium của Úc tăng trung bình 10%, dẫn đầu là Boss Energy, Peninsula Energy và Alligator Energy.

Thương vụ này bổ sung thêm hàng loạt yếu tố tích cực cho lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bao gồm: Microsoft khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Three Mile Island, Amazon đầu tư 500 triệu USD vào công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và Cameco cắt giảm 19% sản lượng uranium. Tuy nhiên, các vấn đề vận hành tại Paladin và Boss Energy cho thấy thị trường uranium vẫn còn nhiều biến động.

Khoản đầu tư của chính phủ Mỹ thúc đẩy làn sóng tăng giá trong ngành năng lượng hạt nhân

Các cổ phiếu uranium tại Mỹ tăng mạnh trong phiên thứ Tư, sau khi có thông tin chính quyền Trump hoàn tất thỏa thuận xây dựng ít nhất 80 tỷ USD giá trị các lò phản ứng hạt nhân Westinghouse mới. Đây là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm hồi sinh ngành năng lượng hạt nhân trong nước.

Động thái này tương tự các khoản đầu tư cổ phần của chính phủ vào Intel và U.S. Steel, nhằm giải quyết các nút thắt tài chính đã khiến nhiều dự án bị đình trệ, dù nhu cầu điện tăng cao do sự bùng nổ của AI và trung tâm dữ liệu.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ đóng vai trò là người mua chính của các lò phản ứng mới, tạo điều kiện khởi động dự án và mua sắm các linh kiện có thời gian sản xuất dài. Cấu trúc đầu tư này có thể giúp chính phủ Mỹ sở hữu khoảng 8% cổ phần Westinghouse khi đạt được các mục tiêu lợi nhuận, và Westinghouse có thể được niêm yết công khai (IPO) nếu giá trị công ty vượt 30 tỷ USD trong vài năm tới.

Cameco lập đỉnh lịch sử

Cameco, nhà sản xuất uranium lớn thứ hai thế giới, tăng hơn 20%, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Công ty nắm giữ 49% cổ phần của Westinghouse, trong khi 51% còn lại thuộc sở hữu của Brookfield Asset Management và Brookfield Renewable Partners.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Westinghouse cũng bao gồm cơ chế chia sẻ lợi nhuận cho người nộp thuế, khi lợi nhuận vượt quá 17,5 tỷ USD, cùng với khả năng IPO nếu Westinghouse đạt định giá hơn 30 tỷ USD vào năm 2029. Sau thông báo này, cổ phiếu uranium niêm yết tại Mỹ đồng loạt tăng mạnh: Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy và Uranium Royalty Corp đều tăng từ 5% đến 20% chỉ trong một phiên giao dịch.

Nguồn: xStation5