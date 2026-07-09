Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara: Trump chưa phát tín hiệu leo thang toàn diện, giá dầu hạn chế đà tăng

Những phát biểu chính từ bài phát biểu của Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara

Chấm dứt giải pháp ngoại giao với Iran: Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Tehran đã chấm dứt. Ông thông báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công (cơ sở hạ tầng năng lượng và đảo Kharg nằm trong các mục tiêu được cân nhắc) để "hoàn thành công việc". Ông khẳng định sẽ không triển khai bộ binh nhưng cũng sẽ không ngừng gây áp lực lên các tàu thương mại.

Động lực sản xuất thời chiến: Ông coi hội nghị NATO lần này là một thành công, đồng thời tuyên bố Mỹ có thể tăng sản lượng đạn dược lên gấp bốn lần ngay lập tức, và Lockheed Martin sẽ xây dựng một trung tâm dịch vụ quy mô lớn tại châu Âu.

Đặt ra các điều kiện: Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban, Syria sẽ hỗ trợ kiềm chế Hezbollah, còn Liên minh châu Âu (bắt đầu từ Tây Ban Nha) nhận được cảnh báo về khả năng bị áp đặt lệnh cấm vận thương mại.

Dầu mỏ như một công cụ: Trump cho rằng thị trường hiện đang dư cung và cuối cùng giá dầu sẽ giảm mạnh. Mỹ sẽ đảm bảo các tuyến vận chuyển để việc lưu thông dầu mỏ trở nên "tự do, dễ dàng và nhanh chóng". Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng giá dầu còn chịu áp lực tăng trong ngắn hạn.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với giá dầu?

Thị trường dầu mỏ hiện đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để tạo nên một đợt biến động cực mạnh khác, khi câu chuyện của Trump đối lập với thực tế khắc nghiệt.

Một mặt, áp lực tăng giá trong ngắn hạn dường như sẽ quay trở lại. Trump đang tiếp tục leo thang xung đột, trong khi Iran đã đe dọa phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz (nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới). Tệ hơn nữa, Mỹ hiện không còn nhiều dư địa để ứng phó, khi Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984. Thêm vào đó là lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga, tạo nên một công thức hoàn hảo để giá dầu quay trở lại vùng cao hơn, dù xét theo lịch sử thì mức đỉnh do xung đột gây ra lẽ ra đã phải xuất hiện từ trước.

Mặc dù lượng tồn kho thương mại đã phục hồi nhẹ, nhưng kho dự trữ chiến lược đã giảm sâu xuống dưới 320 triệu thùng. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Lịch sử cho thấy vào các năm 1990 và 2022, giá dầu vẫn tiếp tục tăng ngay cả sau khoảng 4 tháng kể từ khi xung đột leo thang, tuy nhiên biên độ biến động đã giảm đáng kể. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Mặt khác, về dài hạn, Trump muốn đưa thêm rất nhiều dầu ra thị trường. Mỹ đang sản xuất và xuất khẩu nhiên liệu ở mức kỷ lục. Tổng thống Mỹ đặt cược rằng tình trạng dư cung từ Mỹ cuối cùng sẽ kéo giá dầu đi xuống.

Nếu Trump thực sự quyết định tấn công và phong tỏa bằng hải quân, đồng thời Iran tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại vùng 90–100 USD/thùng. Tuy nhiên, nếu ông từ bỏ kế hoạch tấn công trong hôm nay và các chính trị gia khác tuyên bố nối lại đàm phán, giá dầu Brent có thể nhanh chóng quay trở lại khu vực 75 USD/thùng.

Ngoài ra, US100 đang ghi nhận một nhịp hồi phục. Các nguồn tin truyền thông cho biết Trung Quốc sẽ cho phép các doanh nghiệp quy mô nhỏ mua chip H200 của Nvidia, qua đó hỗ trợ tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.