Home Depot đưa ra dự báo thận trọng cho năm 2025

Home Depot (HD.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2025, đúng như kỳ vọng của thị trường nhưng không mang lại nhiều bất ngờ tích cực. Công ty ghi nhận doanh thu 43,18 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4,68 USD, thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà phân tích. Cổ phiếu công ty đang ghi nhận mức giảm nhẹ trong ngày, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước lo ngại về suy thoái kinh tế và tăng trưởng doanh thu hạn chế.

Home Depot Inc. là một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, dụng cụ, sản phẩm cải tạo nhà cửa và dịch vụ sửa chữa. Công ty hoạt động chủ yếu tại thị trường Mỹ, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn nhà thầu chuyên nghiệp. Với danh mục sản phẩm phong phú và mạng lưới cửa hàng rộng khắp, Home Depot giữ vị thế dẫn đầu trong ngành cải tạo và sửa chữa nhà cửa.

Kết quả tài chính quý II/2025

Doanh thu (GAAP): 43,18 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2024 (42,91 tỷ USD)

Lợi nhuận gộp (điều chỉnh): 14,4 tỷ USD, biên lợi nhuận gộp ổn định khoảng 33%

EBITDA (điều chỉnh): 7,5 tỷ USD

Lợi nhuận ròng (điều chỉnh): 4,56 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ, biên lợi nhuận ròng khoảng 10%

EPS (điều chỉnh): 4,68 USD, thấp hơn nhẹ so với dự

Doanh số so sánh tại Mỹ: Tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY), cho thấy nhu cầu trong phân khúc bán lẻ vẫn ổn định.

Biên lợi nhuận hoạt động: 13,0%, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: 5,4 tỷ USD, giảm so với năm trước.

Dòng tiền tự do: 4,7 tỷ USD, cũng giảm so với cùng kỳ.

Chi tiêu vốn (CapEx): 720 triệu USD, thấp hơn nhẹ so với năm trước.

Biểu đồ cổ phiếu (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Triển vọng

Home Depot đã xác nhận lại dự báo cho cả năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu khoảng 2,8%, đi kèm với mức giảm EPS khoảng 3%. Mặc dù tăng trưởng doanh thu ổn định và biên lợi nhuận hoạt động được duy trì phản ánh tình hình tài chính vững chắc và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh số so sánh tại Mỹ khá khiêm tốn, có thể báo hiệu nguy cơ chậm lại trong thời gian tới.

Sự suy giảm của dòng tiền mặt là một điểm đáng lo ngại và cần được theo dõi chặt chẽ trong các quý tiếp theo. Tuy nhiên, chi tiêu vốn vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho thấy Home Depot đang áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.

Tóm lại, dù Home Depot vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường, nhưng những thách thức vĩ mô và đà tăng trưởng doanh số suy yếu có thể hạn chế tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.