Họp báo của Fed: Warsh ủng hộ CapEx, cam kết đưa lạm phát về mục tiêu

Lạm phát và Chính sách Tiền tệ

Đây là một quá trình dài hạn: Những vấn đề lạm phát kéo dài hơn 5 năm sẽ không thể được giải quyết chỉ trong 9 tuần.

Không có sự linh hoạt với mục tiêu lạm phát: Fed khẳng định quyết tâm đưa lạm phát trở lại mục tiêu và không hề đề cập đến việc nới lỏng mục tiêu lạm phát. Tuy nhiên, một lần nữa, Warsh vẫn không đưa ra câu trả lời cụ thể về cách Fed sẽ hành động.

Sẵn sàng hành động: Nếu cần thiết và phù hợp, FOMC sẽ không ngần ngại đưa ra các biện pháp chính sách.

Kỷ nguyên "Forward Guidance" đã kết thúc

Không còn đưa ra dự báo: Tuyên bố hôm nay được xây dựng với chủ đích không đưa ra định hướng về các bước đi tiếp theo của lãi suất. Warsh tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ phương pháp forward guidance.

Vai trò mới của ngân hàng trung ương: Theo Warsh, thị trường cần học cách "chơi theo diễn biến của trận đấu, thay vì cố đoán quyết định của trọng tài". Điều này đồng nghĩa sự chú ý của nhà đầu tư sẽ quay trở lại với các dữ liệu kinh tế thực tế.

Fed không còn là trung tâm của thị trường: Warsh cho rằng việc ngân hàng trung ương không phải liên tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường là một thay đổi tích cực. Dù vậy, cần lưu ý rằng Fed trước đây từng đóng vai trò là "bộ ổn định" của thị trường. Tuy nhiên, những phát biểu tích cực hôm nay về CapEx có thể phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Tình hình kinh tế và thị trường trái phiếu

Nền kinh tế vẫn rất vững vàng: Kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu ấn tượng, ngay cả trước những cú sốc gần đây.

Thị trường lao động và lạm phát: Tốc độ tạo việc làm vẫn theo kịp tốc độ tăng của lực lượng lao động, trong khi lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

Lợi suất tăng: Cả lợi suất danh nghĩa và lợi suất thực của trái phiếu Kho bạc Mỹ đều đang ở mức cao hơn trên toàn bộ đường cong lợi suất.

Nhóm công nghệ và Chi tiêu vốn (CapEx)

Làn sóng đầu tư mạnh mẽ: Warsh đánh giá mức tăng nhanh của chi tiêu vốn (CapEx) trong lĩnh vực công nghệ cao là điều rất đáng chú ý.

Nền tảng cho tăng trưởng: Theo ông, các khoản đầu tư CapEx hiện nay đang tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Không khí trong FOMC

Thảo luận mang tính xây dựng: Dù có những thành viên bỏ phiếu phản đối và ủng hộ tăng lãi suất, Warsh cho biết các cuộc thảo luận trong FOMC vẫn diễn ra trên tinh thần cởi mở, mang tính xây dựng và chuyên nghiệp.

Nên hiểu những phát biểu của Chủ tịch Fed như thế nào?

Giọng điệu diều hâu nhưng thiếu cam kết cụ thể - Chính thức nói lời tạm biệt với Forward Guidance

Những phát biểu của Warsh về lạm phát vẫn mang giọng điệu cứng rắn và quyết liệt (nhấn mạnh không có sự khoan nhượng với mục tiêu lạm phát 2% và không tồn tại giải pháp dễ dàng). Tuy nhiên, lập trường cứng rắn này không đi kèm với bất kỳ cam kết cụ thể nào hay lộ trình chính sách rõ ràng. Warsh đã phát tín hiệu rất rõ về việc chấm dứt cách tiếp cận forward guidance truyền thống. Fed sẽ không còn chủ động định hướng kỳ vọng của thị trường mà buộc nhà đầu tư phải hoàn toàn dựa trên dữ liệu kinh tế. Nói cách khác, nhà đầu tư cần tập trung vào các số liệu vĩ mô thay vì cố gắng tìm kiếm những "ẩn ý" trong từng câu chữ của các quan chức Fed.

Tín hiệu tích cực đối với nhóm công nghệ và đầu tư CapEx

Một trong những điểm đáng chú ý và mang tính hỗ trợ thị trường nhất trong buổi họp báo chính là quan điểm của Warsh về chi tiêu vốn trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán liên tục lo ngại về quy mô đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, coi đây là nguy cơ khiến dòng tiền bị bào mòn trong khi thời gian hoàn vốn quá dài.

Warsh lại có góc nhìn hoàn toàn ngược lại. Ông đánh giá CapEx không phải là dấu hiệu của bong bóng hay sự lãng phí, mà là nền tảng cốt lõi cho tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế dài hạn. Quan điểm này từ chính Chủ tịch Fed phần nào giúp xóa bỏ câu chuyện tiêu cực xoay quanh việc các tập đoàn công nghệ đang "đốt tiền" cho AI.

Sau những phát biểu của Warsh, US100 đã xóa sạch toàn bộ mức giảm trong phiên, làm gia tăng kỳ vọng chỉ số có thể phục hồi trở lại trên mốc 28.000 điểm. Nếu báo cáo tài chính của Microsoft (MSFT) và Meta Platforms (META) tích cực hơn kỳ vọng, thị trường hoàn toàn có cơ hội chứng kiến phiên tăng đầu tiên của hợp đồng tương lai Nasdaq sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp.