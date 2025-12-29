Lịch kinh tế: Ngày thứ Hai yên tĩnh sau kỳ nghỉ lễ

Lịch kinh tế sau kỳ nghỉ lễ vào thứ Hai khá là yên ắng. Chỉ có ba dữ liệu kinh tế nhỏ của Mỹ được công bố, bao gồm doanh số nhà chờ bán, chỉ số sản xuất khu vực của Fed Dallas và báo cáo nhiên liệu của EIA - vì vậy nếu có biến động, nhiều khả năng sẽ tập trung vào đồng USD hoặc nhóm hàng hóa năng lượng. Nhìn chung, thị trường được kỳ vọng sẽ giao dịch thận trọng, phản ánh tâm lý chờ đợi trước khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào rạng sáng ngày thứ Tư.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
18:00, Pháp - Số người đăng ký tìm việc trong tháng 11: Kỳ trước: 3.150,8 nghìn
22:00, Hoa Kỳ - Doanh số nhà chờ bán tháng 11: Dự báo: +1,0% MoM, Kỳ trước: +1,9% MoM
22:00, Hoa Kỳ - Chỉ số doanh số nhà chờ bán tháng 11: Kỳ trước: 76,3
22:30, Hoa Kỳ - Chỉ số hoạt động sản xuất Fed Dallas tháng 12: Kỳ trước: -10,4
22:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA (Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ):
-
Tồn kho dầu thô: Dự báo: -2,000 triệu thùng, Kỳ trước: -1,274 triệu thùng
-
Lượng dầu thô đưa vào lọc: Kỳ trước: +0,128 triệu thùng WoW
-
Nhập khẩu dầu thô: Kỳ trước: -0,719 triệu thùng
-
Tồn kho dầu thô tại Cushing: Kỳ trước: -0,742 triệu thùng
-
Sản lượng nhiên liệu chưng cất: Kỳ trước: -0,228 triệu thùng
-
Tồn kho nhiên liệu chưng cất hàng tuần: Dự báo: +0,500 triệu thùng, Kỳ trước: +1,712 triệu thùng
-
Sản lượng xăng: Kỳ trước: +0,033 triệu thùng
-
Tồn kho dầu sưởi: Kỳ trước: +0,267 triệu thùng
-
Tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu: Kỳ trước: +0,3% WoW
-
Tồn kho xăng: Dự báo: +1,100 triệu thùng, Kỳ trước: +4,808 triệu thùng
