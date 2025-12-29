Lịch kinh tế: Ngày thứ Hai yên tĩnh sau kỳ nghỉ lễ

Lịch kinh tế sau kỳ nghỉ lễ vào thứ Hai khá là yên ắng. Chỉ có ba dữ liệu kinh tế nhỏ của Mỹ được công bố, bao gồm doanh số nhà chờ bán, chỉ số sản xuất khu vực của Fed Dallas và báo cáo nhiên liệu của EIA - vì vậy nếu có biến động, nhiều khả năng sẽ tập trung vào đồng USD hoặc nhóm hàng hóa năng lượng. Nhìn chung, thị trường được kỳ vọng sẽ giao dịch thận trọng, phản ánh tâm lý chờ đợi trước khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào rạng sáng ngày thứ Tư.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:00, Pháp - Số người đăng ký tìm việc trong tháng 11: Kỳ trước: 3.150,8 nghìn

22:00, Hoa Kỳ - Doanh số nhà chờ bán tháng 11: Dự báo: +1,0% MoM, Kỳ trước: +1,9% MoM

22:00, Hoa Kỳ - Chỉ số doanh số nhà chờ bán tháng 11: Kỳ trước: 76,3

22:30, Hoa Kỳ - Chỉ số hoạt động sản xuất Fed Dallas tháng 12: Kỳ trước: -10,4

22:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA (Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ):