IBM tạo ra bước đột phá: Người dẫn đầu của cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo?

Mặc dù thị trường đang tập trung vào những cổ phiếu như Micron và Apple, một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang IBM.

Công ty vừa công bố công nghệ chip dưới 1 nanomet (nm). Kiến trúc mới, được gọi là "nanostack", cho phép xếp chồng transistor theo chiều dọc, qua đó tiếp tục nâng mật độ tính toán trong bối cảnh phương pháp thu nhỏ bán dẫn truyền thống đang dần tiến tới các giới hạn vật lý.

Theo IBM, công nghệ 0,7 nm mới có thể tích hợp tới 100 tỷ transistor trên một con chip có kích thước chỉ bằng móng tay. Con số này gấp đôi so với chip 2 nm mà công ty từng giới thiệu vào năm 2021.

Trong báo cáo năm 2022, IBM cho biết họ đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển và cấp phép công nghệ kéo dài ba năm với một liên minh doanh nghiệp của Nhật Bản liên quan đến sở hữu trí tuệ (IP) và bí quyết công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến. Thỏa thuận này được kỳ vọng mang về khoảng 100 triệu USD doanh thu trong năm 2022. Việc thương mại hóa giai đoạn phát triển công nghệ tiếp theo của IBM sẽ cần thời gian, nhưng tiềm năng có thể còn ấn tượng hơn nhiều.

Những lợi ích tiềm năng khác bao gồm: Hiệu năng cao hơn khoảng 50% (ước tính), hoặc mức tiêu thụ điện năng thấp hơn tới 70% so với thế hệ chip 2 nm. Đặc biệt trong bối cảnh AI, khả năng cải thiện quy mô bộ nhớ SRAM cũng có ý nghĩa rất lớn, khi băng thông dữ liệu và hiệu quả xử lý ngày càng trở thành những nút thắt quan trọng đối với sự phát triển của các bộ tăng tốc AI (AI accelerators).

Xét trên góc độ công nghệ, thông báo của IBM càng củng cố luận điểm dài hạn rằng ngành công nghiệp bán dẫn vẫn còn dư địa để tiếp tục nâng cao sức mạnh tính toán, bất chấp những giới hạn vật lý ngày càng rõ rệt. Đối với thị trường AI, điều này có thể đồng nghĩa với: Chi phí tính toán trên mỗi đơn vị tiếp tục giảm, và hiệu quả vận hành của các trung tâm dữ liệu (Data Center) được cải thiện hơn nữa.

Tuy nhiên, hiện tại đây vẫn chỉ là một bước đột phá ở cấp độ nghiên cứu và phát triển (R&D) chứ chưa mang tính thương mại. Việc triển khai thực tế, sản xuất hàng loạt và tạo doanh thu nhiều khả năng sẽ còn mất nhiều năm, đồng thời chủ yếu diễn ra thông qua cấp phép công nghệ và hợp tác với các hãng gia công bán dẫn (foundry), chẳng hạn như Intel.

Trong ngắn hạn, rất khó kỳ vọng bước đột phá này sẽ tạo ra tác động đáng kể đến doanh thu và biên lợi nhuận của IBM. Tuy nhiên, thông tin này đã nâng cao hình ảnh của IBM về năng lực công nghệ, đồng thời củng cố vị thế của công ty trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Về dài hạn, bước đột phá này cũng có thể góp phần hỗ trợ toàn bộ thị trường, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính hợp lý cũng như hiệu quả của các khoản chi tiêu vốn (CAPEX) khổng lồ từ các hyperscaler.

IBM.US (D1)

Phản ứng của thị trường nhìn chung khá thận trọng. Cổ phiếu IBM ban đầu tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhưng khi tâm lý chung của thị trường xấu đi, đà tăng nhanh chóng đảo chiều thành giảm. Hiện cổ phiếu vẫn đang vận động trong kênh xu hướng tăng dài hạn, đồng thời dao động trong vùng tích lũy từ 220–330 USD, với mức giá hiện tại đang ở gần cận dưới của vùng tích lũy. Nguồn: xStation5.