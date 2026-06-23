IBM và OpenAI hợp tác: AI sẽ tạo ra doanh thu ở đâu và bằng cách nào?

Trong hai năm qua, sự chú ý của giới đầu tư chủ yếu tập trung vào cuộc đua công nghệ giữa các công ty hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, ngày càng có một câu hỏi mới được đặt ra: AI sẽ bắt đầu tạo ra giá trị kinh doanh hữu hình cho doanh nghiệp ở đâu?

Quan hệ hợp tác mới nhất giữa IBM và OpenAI có thể mang đến một phần câu trả lời. Hai công ty đã công bố thỏa thuận hợp tác nhằm ứng dụng các mô hình AI tiên tiến trong lĩnh vực an ninh mạng doanh nghiệp (enterprise cybersecurity). Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một mối quan hệ hợp tác công nghệ thông thường, nhưng ý nghĩa của nó có thể vượt xa phạm vi của riêng ngành bảo mật CNTT.

An ninh mạng từ lâu đã là một lĩnh vực thiếu hụt nhân sự có trình độ cao. Đồng thời, các tổ chức phải xử lý ngày càng nhiều cảnh báo, sự cố và các mối đe dọa tiềm ẩn. Trên thực tế, điều này tạo ra nhu cầu rất lớn đối với các giải pháp có khả năng tự động hóa những công việc hiện đang do các chuyên gia phân tích an ninh thực hiện.

Đây chính là nơi mà AI có thể tìm thấy một trong những ứng dụng thương mại tự nhiên nhất. Các mô hình AI ngày càng hiệu quả trong việc phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ, nhận diện các mẫu hình và đưa ra khuyến nghị. Đây đều là những nhiệm vụ rất gần với công việc hằng ngày của các đội ngũ an ninh mạng.

Từ góc nhìn của OpenAI, việc hợp tác với IBM hoàn toàn phù hợp với chiến lược mở rộng sang thị trường doanh nghiệp. Cho đến nay, công ty chủ yếu được biết đến thông qua ChatGPT và các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, ngày càng rõ ràng rằng tham vọng dài hạn của OpenAI vượt xa thị trường này. Thị trường doanh nghiệp mang lại ngân sách lớn hơn đáng kể và nguồn doanh thu ổn định, dễ dự báo hơn so với phân khúc tiêu dùng.

Đối với IBM, thỏa thuận này cũng có ý nghĩa không kém. Trong nhiều năm qua, công ty đã xây dựng vị thế là nhà cung cấp các giải pháp dành cho các doanh nghiệp và tổ chức lớn. Việc tích hợp các mô hình AI tiên tiến nhất của OpenAI vào nền tảng bảo mật của IBM có thể giúp công ty cung cấp cho khách hàng thế hệ dịch vụ mới dựa trên tự động hóa an ninh mạng.

Cũng cần nhìn nhận bước đi này trong bối cảnh rộng hơn của quá trình phát triển thị trường AI. Trong những tháng gần đây, sự chú ý chủ yếu tập trung vào các nhà sản xuất chip, nhà vận hành trung tâm dữ liệu và các đơn vị cung cấp hạ tầng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo có thể diễn ra ở tầng ứng dụng (application layer) - tức là các trường hợp sử dụng AI cụ thể trong hoạt động kinh doanh.

Nếu AI thực sự bắt đầu đảm nhận một phần công việc hiện do các đội ngũ an ninh CNTT thực hiện, đây có thể trở thành một trong những ví dụ đầu tiên về việc thương mại hóa AI trên quy mô lớn trong môi trường doanh nghiệp. Đối với thị trường, đây sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy trí tuệ nhân tạo đang dần chuyển từ giai đoạn xây dựng hạ tầng sang giai đoạn tạo ra lợi ích vận hành và doanh thu thực tế cho doanh nghiệp.

Nhìn từ góc độ này, quan hệ hợp tác giữa IBM và OpenAI không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận giữa hai công ty công nghệ. Đây còn là minh chứng rõ ràng hơn cho thấy thị trường AI đang dần chuyển trọng tâm từ câu hỏi "AI có thể làm được gì?" sang câu hỏi "AI sẽ tạo ra doanh thu ở đâu và bằng cách nào?".