Tin đầu ngày 🗽 Phố Wall giữ vững đà ổn định bất chấp nhóm cổ phiếu bộ nhớ suy yếu, giá dầu tăng trở lại

Phiên giao dịch tại các thị trường chứng khoán châu Âu diễn ra trái chiều. DAX của Đức đóng cửa gần như không đổi, CAC 40 của Pháp tăng 0,3%, trong khi FTSE 100 của Anh nhích nhẹ. Chỉ số có diễn biến tích cực nhất là WIG20 của Ba Lan khi tăng gần 0,9%, lần đầu tiên vượt mốc lịch sử 4.000 điểm. Tại Mỹ, Nasdaq 100 giảm 0,15% và S&P 500 giảm hơn 0,3% sau khoảng năm giờ giao dịch.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường tại châu Âu lục địa. Tuy nhiên, thị trường London chịu áp lực từ các cổ phiếu giao dịch không hưởng quyền cổ tức (ex-dividend), trong khi khẩu vị rủi ro nói chung vẫn bị kìm hãm bởi những bất ổn địa chính trị và đà tăng trở lại của giá dầu. Trong số các cổ phiếu nổi bật, Deutsche Telekom tăng khoảng 6,3% sau khi mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu lên 5 tỷ euro và nâng dự báo dòng tiền tự do. Renk tăng 5,5% nhờ lượng đơn hàng đạt mức kỷ lục. Ngược lại, Siemens giảm khoảng 4,5% do tăng trưởng đơn hàng của mảng Digital Industries thấp hơn kỳ vọng, còn Rheinmetall giảm khoảng 3,5% sau khi hạ dự báo doanh thu năm 2026.

Tại châu Á, Shanghai Composite tăng 0,57% lên 3.900,35 điểm, trong khi KOSPI của Hàn Quốc lao dốc 4,58% xuống 6.296,38 điểm và Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,93% xuống 65.683,26 điểm. Lo ngại về hiệu quả đầu tư vào AI cùng phản ứng tiêu cực sau báo cáo lợi nhuận của các nhà sản xuất chip nhớ tại Mỹ đã kéo theo làn sóng bán mạnh tại SK Hynix, Samsung, Kioxia và Tokyo Electron.

Cổ phiếu SanDisk giảm khoảng 5% mặc dù công bố doanh thu quý IV tài khóa đạt 8,97 tỷ USD và EPS điều chỉnh đạt 39,25 USD. Nguyên nhân là triển vọng doanh thu quý tới ở mức 10,3–10,8 tỷ USD gây thất vọng sau khi cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó. Western Digital giảm khoảng 10,8% dù doanh thu đạt 3,75 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ và EPS đạt 3,56 USD, khi kỳ vọng quá cao liên quan đến AI cùng kết quả mạnh từ Seagate khiến việc chỉ vượt dự báo của giới phân tích là chưa đủ để làm hài lòng nhà đầu tư.

Cổ phiếu Albemarle tăng khoảng 8% nhờ lợi nhuận cải thiện đáng kể được hỗ trợ bởi giá hàng hóa tăng, trong khi Moderna xóa bỏ toàn bộ mức tăng đầu phiên dù vừa nhận được sự chấp thuận của FDA đối với vaccine cúm.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho kết quả trái chiều. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 199.000, thấp hơn mức dự báo 205.000 và gần với mức 198.000 của tuần trước (đã điều chỉnh). Trong khi đó, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,801 triệu, cao hơn dự báo 1,789 triệu. Điều này cho thấy số lượng lao động mới bị sa thải vẫn ở mức thấp, nhưng những người mất việc đang mất nhiều thời gian hơn để tìm được việc làm mới.

Năng suất lao động phi nông nghiệp tăng với tốc độ thường niên 1,4% trong quý II, vượt mức kỳ vọng 0,6%, trong khi chi phí lao động trên một đơn vị sản phẩm chỉ tăng 1,3%, thấp hơn mức dự báo 2,1%, qua đó phát đi tín hiệu tương đối tích cực về áp lực chi phí. Tồn kho bán buôn tháng 6 tăng 0,2% so với tháng trước, nhưng doanh số bán buôn giảm 3,0% sau khi tăng 3,5% (đã điều chỉnh) trong tháng 5, cho thấy nhu cầu đã chậm lại đáng kể theo tháng. Ngược lại, các dữ liệu kinh tế châu Âu gây thất vọng khi doanh số bán lẻ của Eurozone thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng suy yếu trong khu vực.

Đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng khoảng 0,3% lên gần 99,97 điểm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,25%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên vùng 4,66–4,67% do giá dầu phục hồi và kỳ vọng Fed duy trì lập trường cứng rắn lấn át tác động tích cực từ dữ liệu chi phí lao động.

Giá vàng duy trì gần mức 4.300 USD/oz và giảm khoảng 0,1%, trong khi bạc giảm khoảng 1,1% xuống còn 61,6 USD/oz do chịu tác động mạnh hơn từ đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên. Bitcoin giao dịch quanh 64.700 USD, tăng khoảng 0,6% trong 24 giờ qua, còn Ethereum tăng khoảng 2,3% lên 1.910 USD, vượt trội hơn rõ rệt so với Bitcoin.

Dữ liệu đầy đủ mới nhất tính đến ngày 5/8 cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng 244,4 triệu USD, trong đó quỹ IBIT của BlackRock thu hút 196,8 triệu USD. Các quỹ ETF Ethereum giao ngay thu hút thêm 60,8 triệu USD, riêng quỹ ETHA chiếm 50,3 triệu USD.

Theo The Information, Nvidia đang thử nghiệm ba phiên bản GPU Rubin Ultra và chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến tình trạng thiếu hụt chip nhớ tiên tiến. Cổ phiếu Nvidia giảm nhẹ chưa đến 0,2% trong phiên.