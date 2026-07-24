Intel - Liệu quá trình tái cấu trúc đã thực sự phát huy hiệu quả?

Trước khi Intel công bố kết quả kinh doanh, câu hỏi lớn nhất mà các nhà đầu tư đặt ra là liệu quá trình tái cấu trúc kéo dài của công ty cuối cùng đã bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng hay chưa. Báo cáo quý II đã đưa ra câu trả lời tích cực hơn nhiều so với kỳ vọng. Intel không chỉ vượt xa dự báo của giới phân tích về cả doanh thu lẫn lợi nhuận, mà còn đưa ra triển vọng quý III cao hơn kỳ vọng của thị trường, qua đó nhận được phản ứng rất tích cực từ giới đầu tư.

Những điểm nổi bật trong kết quả quý II

Doanh thu: 16,1 tỷ USD so với mức dự báo 14,4 tỷ USD

EPS điều chỉnh: 0,42 USD so với mức đồng thuận 0,21 USD

Doanh thu mảng Data Center & AI: 6,3 tỷ USD, tăng 59% so với cùng kỳ

Doanh thu Intel Foundry: 5,8 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ

Biên lợi nhuận gộp: 40,4% so với mức kỳ vọng 39,2%

Dự báo doanh thu quý III: 15,8–16,8 tỷ USD, cao hơn mức đồng thuận khoảng 15,1 tỷ USD

Dự báo EPS quý III: 0,38 USD so với kỳ vọng 0,27 USD

Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Intel đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ. Nhà đầu tư không chỉ được khích lệ bởi kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng mà còn bởi việc ban lãnh đạo nâng triển vọng cho quý tới. Trong lĩnh vực công nghệ, định hướng tương lai thường có sức ảnh hưởng lớn hơn cả các kết quả đã đạt được.

Một trong những điểm sáng lớn nhất của báo cáo là mảng Data Center & AI, khi doanh thu tăng tới 59% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Intel đang bắt đầu hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng điện toán. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu, nhu cầu đối với bộ vi xử lý máy chủ – một trong những sản phẩm cốt lõi của Intel – tiếp tục tăng tốc.

Ban lãnh đạo cũng đưa ra những nhận định tích cực về triển vọng sắp tới. CEO Lip-Bu Tan cho biết nhu cầu đối với các bộ vi xử lý máy chủ của Intel hiện đang vượt quá năng lực sản xuất của công ty. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với cả các dòng chip của Intel cũng như dịch vụ sản xuất bán dẫn cho khách hàng bên ngoài, công ty dự kiến sẽ tăng chi tiêu vốn nhằm mở rộng công suất sản xuất.

Điều này phản ánh một sự thay đổi lớn trong chu kỳ đầu tư AI. Ở giai đoạn đầu, phần lớn sự chú ý tập trung vào các con chip phục vụ huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thị trường hiện đang chuyển trọng tâm sang hạ tầng cần thiết để triển khai và vận hành các mô hình này trên quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, các CPU dành cho máy chủ vẫn đóng vai trò là nền tảng cốt lõi của các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Một tín hiệu tích cực khác là sự cải thiện rõ rệt về khả năng sinh lời. Biên lợi nhuận gộp đã tăng lên 40,4%, so với 29,7% cùng kỳ năm trước, trong khi Intel cũng quay trở lại trạng thái có lợi nhuận hoạt động. Đồng thời, công ty công bố kế hoạch nâng chi tiêu vốn năm nay lên khoảng 20 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng điện toán và sự mở rộng liên tục của mảng sản xuất bán dẫn.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi của Intel vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Công ty vẫn đang trong giai đoạn tái thiết sau nhiều năm đánh mất vị thế dẫn đầu về công nghệ cũng như thị phần. Biên lợi nhuận hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao trước đây, còn mảng Foundry vẫn chủ yếu dựa vào nhu cầu nội bộ từ các đơn vị kinh doanh của chính Intel. Việc thu hút thêm khách hàng bên ngoài và duy trì tốc độ cải thiện hiện tại sẽ tiếp tục là những thách thức quan trọng.

Dù vậy, báo cáo lần này đã mang đến điều mà các nhà đầu tư chờ đợi từ lâu: bằng chứng cho thấy quá trình tái cấu trúc của Intel không còn chỉ xoay quanh việc cắt giảm chi phí và tinh giản nhân sự. Những lợi ích của quá trình này đã bắt đầu phản ánh rõ ràng trong kết quả tài chính. Doanh thu tăng trưởng mạnh hơn, khả năng sinh lời cải thiện và triển vọng được nâng lên đều cho thấy Intel đang dần lấy lại vị thế trong một trong những phân khúc quan trọng nhất của ngành bán dẫn.

Báo cáo lần này chưa đồng nghĩa với việc Intel đã hoàn toàn trở lại vị thế trước đây. Tuy nhiên, nó cho thấy câu chuyện phục hồi của công ty không còn chỉ tồn tại trong các bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, quá trình này đã được chứng minh bằng chính những con số.

Nguồn: xStation5