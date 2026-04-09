Intel tăng 11% sau khi công bố thỏa thuận với Google 📈

Intel, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực trong phiên giao dịch thứ Tư và thông tin về quan hệ đối tác với Google, đã tăng hơn 11%. Giá cổ phiếu đạt 59 USD, tiến gần các đỉnh của năm 2020 và 2000.

Google, thuộc Alphabet, thông báo rằng họ sẽ sử dụng các bộ xử lý Xeon thế hệ mới nhất do Intel sản xuất. CEO của Intel, Lip-Bu Tan, nhấn mạnh trong hội nghị về tính linh hoạt của dòng vi xử lý mới, điều mà ông cho là rất quan trọng đối với các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Đây không phải là cam kết đáng chú ý duy nhất dành cho Intel trong những ngày gần đây. Vào thứ Ba, công ty đã thông báo sẽ tham gia sáng kiến “Terafab” của Elon Musk. Đây là một tổ hợp trung tâm dữ liệu, nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Tesla và SpaceX trong lĩnh vực AI và robot.

Tuy nhiên, các tin tích cực đối với công ty không chỉ dừng lại ở tuyên bố. Intel đã mua lại nhà máy sản xuất bộ xử lý Xeon tại Ireland, nơi mà trước đây họ buộc phải bán cho Apollo Global Management.

INTC.US (D1)

Giá cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng ngày càng dốc. Việc EMA100 cắt lên EMA200 đã báo hiệu rõ ràng một sóng tăng, và động lượng đang gia tăng. Giá đã phá vỡ dứt khoát vùng kháng cự quanh 56 USD, mở đường cho việc kiểm tra mức 68 USD. Nguồn: xStation5.