Intuitive Machines: Bánh đà của nền kinh tế không gian?

Intuitive Machines là một trong những công ty dẫn đầu trong một phân khúc rất hẹp nhưng đầy tiềm năng của ngành không gian. Công ty chủ yếu chuyên về tàu đổ bộ Mặt Trăng và hạ tầng quỹ đạo.

Đây không phải là một startup điển hình trong lĩnh vực này - công ty có nhiều hơn là chỉ tầm nhìn và ý định tốt:

Intuitive Machines (LUNR) báo cáo doanh thu năm 2025 đạt 210,1 triệu USD (giảm 7,9% so với cùng kỳ), backlog đạt 943 triệu USD, và biên lợi nhuận gộp tăng lên 19%.

Công ty vẫn đang “đốt tiền”: ghi nhận lỗ ròng năm 2025 là 83,91 triệu USD và lỗ trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,73 USD.

Cho năm 2026, ban lãnh đạo dự báo doanh thu trong khoảng 900 triệu đến 1 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh dương.

Trong tháng 3, công ty cũng giành được hợp đồng từ NASA thuộc chương trình CLPS trị giá 180,4 triệu USD cho nhiệm vụ Mặt Trăng thứ năm.

Hôm qua, xuất hiện thông tin rằng SpaceX đã nộp hồ sơ IPO một cách bí mật lên SEC; đợt niêm yết này được kỳ vọng sẽ là lớn nhất trong lịch sử thị trường tài chính.

Cùng ngày, NASA đã phóng thành công nhiệm vụ Artemis II từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Dựa trên những sự kiện này, thị trường dường như muốn tạm quên những vấn đề trên Trái Đất và hướng tới các cơ hội trong không gian. Các dự án ngày càng tham vọng của SpaceX và NASA, cùng với sự gia tăng hiện diện của các công ty không gian trên thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng khái niệm “nền kinh tế không gian” không còn là giấc mơ mà đang dần trở thành một kịch bản có thể định giá.

Công ty không gian này đã công bố kết quả trái chiều cho năm 2025 nhưng đồng thời đưa ra kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2026. Hai động lực tăng trưởng chính nổi bật:

Thứ nhất, công ty đã hoàn tất việc mua lại Lanteris trong quý 1 với giá khoảng 800 triệu USD và hoàn tất thương vụ KinetX, qua đó gia tăng mức độ tiếp xúc với lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia.

Thứ hai, vào ngày 24 tháng 3, NASA đã trao cho Intuitive Machines hợp đồng CLPS trị giá 180,4 triệu USD cho nhiệm vụ vận chuyển tải trọng thứ năm lên Mặt Trăng, lần này sử dụng tàu đổ bộ lớn hơn Nova-D/R.

Các nhiệm vụ không gian vẫn tiềm ẩn rủi ro về chậm trễ, lỗi kỹ thuật và sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn hơn. Dù nhìn theo góc độ nào, Intuitive Machines vẫn là một công ty mang tính đầu cơ, và các mục tiêu năm 2026 cần được thực hiện đúng kế hoạch để cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận.