OpenAI chuẩn bị bước vào cuộc chiến giá trước thềm IPO?

Theo thông tin từ The Wall Street Journal, OpenAI được cho là đang cân nhắc cắt giảm đáng kể giá dịch vụ AI của mình — đặc biệt là phí token (đơn vị dùng để tính phí khi sử dụng mô hình AI).

Theo báo cáo, động thái này là phản ứng trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Anthropic, công ty đang củng cố vị thế mạnh mẽ trong phân khúc doanh nghiệp nhờ công cụ Claude Code.

Việc giảm giá có thể thúc đẩy tốc độ ứng dụng AI trong doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng áp lực lên biên lợi nhuận trong một ngành vẫn đòi hỏi chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng tính toán và nhu cầu huy động vốn liên tục.

Cùng lúc đó, CEO OpenAI Sam Altman dự kiến sẽ gặp các đại diện của Samsung Electronics vào tuần tới trong chuyến thăm Hàn Quốc. Theo Yonhap, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Samsung.

Chuyến thăm này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của OpenAI nhằm củng cố quan hệ với các tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á.

SMSN.UK (D1)

Nguồn: xStation5

Trong chuyến thăm Hàn Quốc trước đó, Altman đã có các cuộc gặp với Samsung và SK Group, đồng thời sau đó ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển hạ tầng AI. Đây là lĩnh vực đáng theo dõi sát sao vì chuyến đi lần này cũng có thể kết thúc bằng những thỏa thuận thương mại giá trị lớn.

Một cuộc chiến giá tiềm năng có thể mang ý nghĩa gì?

Động lực có khả năng cao nhất là kế hoạch IPO sắp tới của cả hai công ty. Trước khi công bố bản cáo bạch, các doanh nghiệp dẫn đầu ngành có thể muốn thúc đẩy số lượng người dùng, thuê bao và mức độ sử dụng token.

Điều này có thể dẫn tới những khoản lỗ tài chính trong ngắn hạn, nhưng đổi lại họ có thể sử dụng các chỉ số tăng trưởng người dùng và mức độ phổ cập AI làm luận điểm để chứng minh khả năng mở rộng quy mô và đòn bẩy hoạt động trong tương lai. Trong bối cảnh IPO, điều đó có thể giúp nâng cao kỳ vọng và định giá, đồng thời đẩy trách nhiệm hiện thực hóa những kỳ vọng đó sang tương lai.

Đối với thị trường chứng khoán, một cuộc chiến giá trong lĩnh vực AI sẽ phát đi tín hiệu trái chiều.