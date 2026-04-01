🚨Iran chấm dứt xung đột

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Ba, ngay lập tức tạo ra những biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu. Thông điệp của ông rất rõ ràng: Iran không tìm kiếm chiến tranh và sẵn sàng chấm dứt xung đột - nhưng chỉ với điều kiện nhận được các đảm bảo an ninh chính thức nhằm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công trong tương lai.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng Iran đã tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao một cách thiện chí trước khi xung đột bùng phát, và chỉ sau đó các cuộc tấn công quân sự từ Mỹ và Israel mới xảy ra. Ông mô tả các hành động quân sự của hai quốc gia này là những tội ác chưa từng có và vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cũng chỉ trích các quốc gia trong khu vực có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, cáo buộc họ thụ động trước việc các căn cứ này được sử dụng để tấn công Iran. Ông kêu gọi châu Âu “tham gia một cách chuyên nghiệp theo luật pháp quốc tế” và thay đổi lập trường hiện tại. Các đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không tái diễn vẫn là điều kiện then chốt cho hòa bình.

Phản ứng thị trường

Nhà đầu tư đã diễn giải tuyên bố này như một tín hiệu ngoại giao thực sự đầu tiên từ Tehran và nhanh chóng bắt đầu tháo gỡ phần “phần bù rủi ro địa chính trị”:

S&P 500 tăng 162 điểm, tương đương +2,55%

Nasdaq tăng 675 điểm, tương đương +3,27%

Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm, tương đương +2,27%

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 4,292%

Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 6,2 điểm cơ bản xuống 3,768%

Giá dầu WTI giảm khỏi mức đỉnh trong phiên và chuyển sang giảm, giao dịch quanh 101 USD/thùng — vẫn cao hơn ngưỡng tâm lý 100 USD

Bối cảnh và lưu ý

Phản ứng hưng phấn của thị trường xuất phát từ thực tế rằng trong những tuần qua, thị trường đã định giá kịch bản leo thang toàn diện và nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào cũng đồng nghĩa với việc đảo ngược phần bù rủi ro này.

Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn cần thiết. Cùng ngày, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Iran đang đe dọa tấn công cảng Fujairah tại UAE và một tuyến đường ống quan trọng обход qua eo biển Hormuz nếu UAE không ngừng hỗ trợ Mỹ và Israel. Điều này cho thấy Tehran đang đồng thời theo đuổi hai hướng: ngoại giao và quân sự, và tính bền vững của đà hưng phấn thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của Washington trước đề xuất của ông Pezeshkian.