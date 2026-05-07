Iran chính thức hóa quyền kiểm soát Eo biển Hormuz; Giá dầu chững lại đà giảm ❓⚓

Iran đã chính thức hóa quyền kiểm soát Eo biển Hormuz bằng việc thành lập một cơ quan mới - Persian Gulf Strait Authority (PGSA) - yêu cầu tất cả các tàu đi qua phải nộp bản khai thông tin trước khi được cấp phép quá cảnh. Mẫu đơn gồm hơn 40 câu hỏi liên quan đến tên tàu, quốc gia xuất phát và điểm đến, quốc tịch của chủ sở hữu, đơn vị vận hành và thủy thủ đoàn, cũng như loại hàng hóa vận chuyển. Trước khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2/2026, eo biển này hoàn toàn tự do lưu thông đối với mọi tàu thuyền - hiện tại Iran đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi qua mà không có sự cho phép của IRGC. Một phần năm nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển này, điều đó đồng nghĩa với việc quyền kiểm soát nơi đây mang lại cho Tehran đòn bẩy cực lớn đối với nền kinh tế toàn cầu.

Thông tin quan trọng bắt buộc phải cung cấp để được phép đi qua Eo biển Hormuz dưới sự cho phép của Iran. Nguồn: CNN

Việc đóng cửa Eo biển Hormuz đã kích hoạt cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ - vào thứ Tư, giá xăng tại Mỹ đã vượt 4,50 USD/gallon lần đầu tiên trong bốn năm. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã kêu gọi thiết lập một “trật tự khu vực và toàn cầu mới” dựa trên một nước Iran hùng mạnh, đồng thời công khai nhấn mạnh “lá bài đóng cửa eo biển” như một công cụ để hiện thực hóa tầm nhìn này. Iran được cho là thu tới 2 triệu USD cho mỗi tàu đi qua, và Bộ Tài chính Mỹ đã khẳng định rằng không có tổ chức nào liên quan đến Mỹ được phép thực hiện các khoản thanh toán như vậy. Trong tuần kết thúc ngày 3/5, chỉ có 40 tàu đi qua eo biển, trong khi trước chiến tranh con số trung bình là 120 lượt/ngày, và vào thứ Năm lưu lượng tàu chở dầu gần như bằng không. Các chuyên gia tại Kpler ước tính rằng ngay cả trong kịch bản Iran kiểm soát dài hạn, lưu lượng vận chuyển cũng sẽ không vượt quá 40–50% công suất xuất khẩu trước chiến tranh, điều này sẽ để lại hậu quả lâu dài cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Mặc dù vậy, trọng tâm chính của thị trường hiện tại vẫn là đánh giá triển vọng hạ nhiệt xung đột. Điều này được phản ánh qua đà giảm của giá dầu, hiện đang tăng tốc sang ngày thứ hai liên tiếp.

OIL hôm nay đã kiểm tra đường EMA 50 ngày - mức chưa được retest kể từ giữa tháng 4, khi đà giảm cục bộ dừng lại quanh khu vực này. Tuy nhiên, trong dài hạn, công cụ này vẫn đang nằm trong xu hướng tăng. Nguồn: xStation