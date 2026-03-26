Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz - giải thích “món quà” bí ẩn dành cho Trump ⚓

Iran đã cho phép mười tàu chở dầu đi qua tự do Eo biển Hormuz, đây chính là “món quà có giá trị to lớn” mà Trump đã ám chỉ một cách bí ẩn hồi đầu tuần. Trong số này, tám tàu đã đi qua đầu tuần, và hai tàu còn lại tham gia sau đó, bao gồm cả các tàu treo cờ Pakistan. Với cử chỉ này, Tehran muốn thể hiện rằng họ nghiêm túc với các cuộc đàm phán và sẵn sàng chấm dứt xung đột.

Cần nhớ rằng, Eo biển Hormuz là một nút thắt quan trọng của thương mại hàng hóa toàn cầu. Khoảng một phần năm nguồn cung dầu thô thế giới đi qua đây, do đó bất kỳ dấu hiệu giảm căng thẳng nào từ Iran cũng có thể giảm phí bảo hiểm rủi ro tích hợp vào giá WTI và Brent. Nếu cử chỉ này dẫn tới mở rộng xuất khẩu dầu của Iran, thị trường toàn cầu có thể hấp thụ hơn 1 triệu thùng/ngày, và kết hợp với dự trữ chiến lược của Mỹ, điều này sẽ hỗ trợ thực sự cho giá nhiên liệu thấp hơn và giảm áp lực lạm phát cho người tiêu dùng Mỹ.

Tuy nhiên, giá dầu hôm nay vẫn duy trì đà tăng, với mức giá một lần nữa vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Nguồn: xStation