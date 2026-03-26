Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz - giải thích “món quà” bí ẩn dành cho Trump ⚓

Iran đã cho phép mười tàu chở dầu đi qua tự do Eo biển Hormuz, đây chính là “món quà có giá trị to lớn” mà Trump đã ám chỉ một cách bí ẩn hồi đầu tuần. Trong số này, tám tàu đã đi qua đầu tuần, và hai tàu còn lại tham gia sau đó, bao gồm cả các tàu treo cờ Pakistan. Với cử chỉ này, Tehran muốn thể hiện rằng họ nghiêm túc với các cuộc đàm phán và sẵn sàng chấm dứt xung đột.
Cần nhớ rằng, Eo biển Hormuz là một nút thắt quan trọng của thương mại hàng hóa toàn cầu. Khoảng một phần năm nguồn cung dầu thô thế giới đi qua đây, do đó bất kỳ dấu hiệu giảm căng thẳng nào từ Iran cũng có thể giảm phí bảo hiểm rủi ro tích hợp vào giá WTI và Brent. Nếu cử chỉ này dẫn tới mở rộng xuất khẩu dầu của Iran, thị trường toàn cầu có thể hấp thụ hơn 1 triệu thùng/ngày, và kết hợp với dự trữ chiến lược của Mỹ, điều này sẽ hỗ trợ thực sự cho giá nhiên liệu thấp hơn và giảm áp lực lạm phát cho người tiêu dùng Mỹ.
Tuy nhiên, giá dầu hôm nay vẫn duy trì đà tăng, với mức giá một lần nữa vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Nguồn: xStation
Thị trường nổi bật: USD/JPY đang ở ngã rẽ. Liệu chính phủ có can thiệp?
Trump công bố “tạm dừng”. Thêm một tối hậu thư 10 ngày nữa!
Tin đầu ngày: Phố Wall "ảm đạm"; BẠC giảm 5% 🚨
US100 giảm gần 2%; Microsoft đóng băng tuyển dụng tại mảng điện toán đám mây và bán hàng 💡
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.