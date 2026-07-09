Iran có thực sự muốn một “thỏa thuận”? Trump thay đổi lập trường về Iran và Tây Ban Nha 💡

Tổng thống Donald Trump đã hai lần đảo ngược lập trường chỉ trong vòng một ngày - đầu tiên tuyên bố rằng thỏa thuận với Iran đã “chết” sau các vụ tấn công vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz, rồi sau đó lại cho rằng Tehran đang rất mong muốn đạt được một thỏa thuận. Sự thay đổi 180 độ chỉ trong khoảng hơn chục giờ đồng hồ cho thấy rõ cách phong cách truyền thông khó lường của Trump tác động đến tâm lý thị trường theo thời gian thực.

Từ “thỏa thuận đã kết thúc” đến “họ rất muốn có thỏa thuận”

Vào thứ Tư, ngày 8 tháng 7, hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ giảm mạnh trong khi giá dầu tăng hơn 5% sau khi Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã “chấm dứt” sau vụ Iran tấn công các tàu thương mại. Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giảm 0,28%, xuống còn 7.482,71 điểm. Chỉ vài giờ sau, Trump lại thay đổi giọng điệu khi tuyên bố rằng Iran “vừa gọi điện” và “rất, rất muốn đạt được một thỏa thuận”, dù ông cũng nói rằng mình không biết liệu Tehran có thể được tin tưởng để tuân thủ các điều khoản hay không. Thông tin này ngay lập tức đảo ngược tâm lý thị trường — hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ chuyển sang sắc xanh. Khi được một phóng viên hỏi vì sao Iran lại tấn công tàu thương mại nếu họ thực sự muốn có thỏa thuận đến vậy, Trump trả lời ngắn gọn: “Vì họ hơi điên một chút.”

Đây không phải điều mới mẻ — kể từ tháng 3, hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đã nhiều lần phản ứng mạnh với các tuyên bố liên tiếp của Trump về Iran, có lúc giảm sâu sau những lời đe dọa tấn công và có lúc phục hồi khi xuất hiện tín hiệu về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Tây Ban Nha: từ “quốc gia thất bại” đến “đối tác rất hào phóng”

Một sự thay đổi tương tự cũng xảy ra trong câu chuyện về Tây Ban Nha. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Trump mô tả Madrid là một “trường hợp vô vọng” và là một đối tác “hoàn toàn vô dụng”, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, bao gồm cả việc cấp thị thực. Nguyên nhân là Tây Ban Nha từ chối chấp nhận mục tiêu mới của NATO về việc nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, đồng thời trước đó đã ngăn cản việc sử dụng các căn cứ quân sự chung để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, trên chuyến bay trở về Washington bằng chuyên cơ Air Force One, Trump lại thay đổi giọng điệu, cho rằng Tây Ban Nha đã “thay đổi hoàn toàn” và trở thành một đối tác “rất hào phóng”, đồng thời nói rằng nước này đã “thực hiện nhiều khoản thanh toán theo yêu cầu”. Về phía mình, Thủ tướng Pedro Sánchez mô tả cuộc trao đổi là “rất thân thiện”, đồng thời cho biết nội dung chủ yếu xoay quanh World Cup và môn golf, chứ không phải vấn đề chi tiêu quốc phòng.

Khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với Tây Ban Nha đến đâu?

Bất chấp những tuyên bố của mình, Trump trên thực tế vẫn có một số công cụ pháp lý - dù khá hạn chế - để áp đặt các biện pháp cấm vận.

Bộ Tài chính Mỹ, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ dự kiến sẽ lập một “danh sách” các mặt hàng của Tây Ban Nha có thể bị áp dụng các biện pháp hạn chế trong những ngày tới, điều này cho thấy nếu có, các biện pháp nhiều khả năng sẽ mang tính chọn lọc thay vì là một lệnh cấm vận toàn diện. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các quy định thương mại của Liên minh châu Âu yêu cầu phải áp dụng cách tiếp cận thống nhất đối với tất cả các quốc gia thành viên EU, điều này khiến việc Mỹ đơn phương áp dụng các biện pháp chỉ nhắm riêng vào Tây Ban Nha trở nên phức tạp hơn.

Thị trường sáng nay diễn biến khá tích cực. Cổ phiếu Tây Ban Nha tăng khoảng 0,8%, trong khi giá dầu giảm hơn 2%. Nguồn: xStation