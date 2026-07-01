ISM: Hoạt động sản xuất của Mỹ suy giảm

Chỉ số ISM Sản xuất của Mỹ (tháng 6)
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Chỉ số ISM: 53,3 (Dự báo: 54 | Kỳ trước: 54)
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ISM – Việc làm trong lĩnh vực sản xuất: 49,7 (Kỳ trước: 48,6)
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ISM – Chỉ số giá: 73 (Dự báo: 79 | Kỳ trước: 82,1)
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ISM – Đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất: 56 (Kỳ trước: 56,8)
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PMI Sản xuất: 53,9 (Dự báo: 55,7 | Kỳ trước: 55,1)
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Chi tiêu xây dựng: 0,1% (Dự báo: 0,1% | Kỳ trước: 0,4%)
Dữ liệu sản xuất yếu của Mỹ tiếp tục củng cố tâm lý tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ và đồng USD. Sau khi báo cáo ADP và chỉ số PMI đều thấp hơn kỳ vọng, số liệu ISM Manufacturing cũng gây thất vọng. Điểm đáng chú ý nhất là chỉ số giá (Prices Index) giảm mạnh. Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, điều này có thể là tín hiệu cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực sản xuất đang suy yếu. Điểm tích cực duy nhất là chỉ số việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã cải thiện so với tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn nằm dưới ngưỡng trung lập 50 điểm, cho thấy việc làm trong ngành sản xuất vẫn đang trong trạng thái thu hẹp.
EURUSD (M1)
Sau nhịp giảm do bài phát biểu của Chủ tịch Fed, thị trường đã xuất hiện một đợt điều chỉnh tăng nhẹ sau khi dữ liệu được công bố. Nguồn: xStation5.
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