Israel sẵn sàng tái kích hỏa? USD bật tăng khi bóng ma chiến tranh quay trở lại📈

Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đã chấm dứt chuỗi giảm gần đây và nối lại đà tăng trưởng sau những phát biểu từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ông Israel Katz tuyên bố quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng để nối lại các cuộc không kích vào Iran và hiện chỉ đang "chờ đợi đèn xanh từ phía Hoa Kỳ".

Bên cạnh nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đồng bạc xanh còn nhận được cú hích lớn từ dữ liệu PMI mới nhất. Các báo cáo cho thấy sự phục hồi kỷ lục trong hoạt động kinh doanh tại Mỹ, càng củng cố thêm kịch bản lãi suất sẽ giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn (higher-for-longer).

Về mặt kỹ thuật, USDIDX đã bật tăng thành công từ đường EMA30 trên khung đồ thị H1 (1 giờ). Nguồn: xStation5

Bóng ma lạm phát ẩn sau dữ liệu PM

Các chỉ số PMI đều vượt kỳ vọng ở cả hai lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Tuy nhiên, các chi tiết nội tại lại mang "dấu hiệu diều hâu": sự đóng góp mạnh mẽ từ các chỉ số thành phần về giá, bao gồm cả chi phí đầu vào và giá thành phẩm, đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về áp lực lạm phát đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Dữ liệu này gợi mở một lập trường cứng rắn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), có khả năng làm giảm đáng kể xác suất cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Góc nhìn từ S&P Global: Khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã vững vàng quay trở lại vùng tăng trưởng. Nguồn: S&P Global

Phản ứng tiền tệ: Thị trường mới nổi đối mặt áp lực từ nhóm G10

Sức mạnh của đồng USD đang gây sức ép nặng nề nhất lên các thị trường mới nổi (EM), điển hình như:

Forint Hungary ( USDHUF ): +0.5%

Rupee Ấn Độ ( USDINR ): +0.2%

Rand Nam Phi (USDZAR): +0.2%

Trong nhóm G10, tâm lý "né tránh rủi ro" (risk-off) được thể hiện rõ nét nhất ở đồng Đô la New Zealand (NZDUSD: -0,4%). Đồng tiền này đã xóa sạch mức tăng đầu phiên, chấm dứt chuỗi phục hồi kéo dài từ đầu tuần.

Tuy nhiên, đồng Đô la Úc (AUD) lại đang cho thấy khả năng phục hồi tương tự như đồng Bảng Anh, Yên Nhật và Euro (vốn đang giao dịch gần như đi ngang). Sự vững chãi này phần lớn nhờ vào sự bật tăng mạnh mẽ của các chỉ số PMI nội địa của Úc, làm dấy lên rủi ro về các đợt tăng lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Úc (RBA).

Bối cảnh thị trường: Bất chấp đợt sụt giảm hôm nay, đồng NZD vẫn có một tháng tương đối mạnh so với USD khi đặt lên bàn cân cùng các đồng tiền khác trong nhóm G10. Nguồn: XTB Research

Nghịch lý đồng Krone Na Uy (NOK)

Đồng Krone Na Uy đang mất giá một cách bất tương xứng trong phiên hôm nay. Về lý thuyết, sự tăng vọt gần đây của giá dầu thô Brent đáng lẽ phải hỗ trợ đồng NOK, nhưng việc cặp USDNOK bật tăng từ mức thấp nhất trong 4 năm cho thấy sự suy yếu này hoàn toàn bị chi phối bởi môi trường "né tránh rủi ro" trên diện rộng, thay vì các yếu tố cơ bản của ngành năng lượng.

Trực quan hóa tâm lý Risk-off: Dòng vốn tháo chạy tìm nơi trú ẩn an toàn trở nên đặc biệt rõ ràng khi so sánh đà tăng của USDNOK với mức tăng của NOKSEK, tương ứng với đà tăng của giá dầu tương lai. Nguồn: xStation5