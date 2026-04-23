Israel sẵn sàng tấn công trở lại❓Đồng USD phục hồi khi lo ngại chiến tranh quay lại 📈

Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đã chấm dứt đà giảm gần đây và quay trở lại xu hướng tăng sau phát biểu từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Israel Katz cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran và hiện đang “chờ đèn xanh từ phía Mỹ”.

Bên cạnh nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại leo thang tại Trung Đông, đồng USD còn được hỗ trợ mạnh từ dữ liệu PMI mới nhất. Các báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ phục hồi mạnh mẽ, củng cố quan điểm lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn (“higher-for-longer”).

USDIDX đã bật tăng sau khi chạm đường EMA30 trên khung H1 (1 giờ). Nguồn: xStation5

Áp lực lạm phát ẩn trong dữ liệu PMI

Các chỉ số PMI đều vượt kỳ vọng ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, chi tiết bên trong lại mang “sắc thái diều hâu”: các thành phần giá - bao gồm chi phí đầu vào và giá bán - tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát lan rộng trong nền kinh tế. Dữ liệu này cho thấy Federal Reserve có thể giữ lập trường thắt chặt hơn, đồng thời làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất đáng kể trong năm 2026.

S&P Global nhận định: khu vực tư nhân Mỹ đã quay trở lại vùng mở rộng rõ rệt. Nguồn: S&P Global

Phản ứng tiền tệ: Thị trường mới nổi vs. G10

Sức mạnh của USD đang tác động rõ rệt nhất lên các đồng tiền thị trường mới nổi (EM), ví dụ:

Hungarian Forint (USDHUF): +0,5%

Indian Rupee (USDINR): +0,2%

South African Rand (USDZAR): +0,2%

Trong nhóm G10, tâm lý “risk-off” thể hiện rõ nhất ở đồng Đô la New Zealand (NZDUSD: -0,4%), xóa sạch đà tăng đầu phiên và chấm dứt chuỗi phục hồi từ đầu tuần.

Đáng chú ý, Đô la Úc (AUD) lại cho thấy sự vững vàng tương tự như Bảng Anh, Yên Nhật và Euro (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05%). Nguyên nhân chủ yếu là do PMI của Úc phục hồi mạnh, làm gia tăng khả năng Reserve Bank of Australia tiếp tục tăng lãi suất.

Bối cảnh thị trường: dù giảm hôm nay, NZD vẫn có tháng giao dịch tốt hơn tương đối so với USD so với các đồng G10 khác. Nguồn: XTB Research

Nghịch lý của đồng Krone Na Uy (NOK)

Đồng Krone Na Uy đang suy yếu mạnh hơn dự kiến. Về lý thuyết, đà tăng của Brent crude oil nên hỗ trợ NOK, nhưng việc USDNOK bật tăng từ đáy 4 năm cho thấy sự suy yếu này chủ yếu đến từ tâm lý “risk-off” chung, thay vì yếu tố năng lượng.

Minh họa “risk-off”: dòng tiền tìm đến tài sản an toàn thể hiện rõ khi USDNOK tăng mạnh, dù NOKSEK và giá dầu cũng đang tăng. Nguồn: xStation5