Kevin Warsh đối mặt với khó khăn - Trump muốn cắt giảm lãi suất, nhưng lạm phát lại nói “không”

Việc Kevin Warsh được bổ nhiệm làm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mở ra một chương mới cho chính sách tiền tệ của Mỹ, nhưng đồng thời cũng đặt ông vào một vị thế cực kỳ khó khăn. Trong nhiều tháng qua, Donald Trump liên tục công khai kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất ngay lập tức, cho rằng chi phí vay vốn hiện vẫn quá cao và đang kìm hãm nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại gần như không cho Fed nhiều dư địa để hành động.

Các số liệu lạm phát CPI và PPI mới nhất trong tháng 4 đều cao hơn cả những dự báo đã được điều chỉnh tăng trước đó của giới kinh tế học, củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh. Trong bối cảnh như vậy, việc cắt giảm lãi suất nhanh sẽ rất khó được biện minh về mặt kinh tế và dễ bị xem là quyết định mang động cơ chính trị thay vì dựa trên dữ liệu thực tế.

Đây là lúc rủi ro lớn nhất đối với Warsh bắt đầu xuất hiện. Nếu vị Chủ tịch Fed mới cố gắng “đáp lại” sự ủng hộ chính trị từ Trump bằng cách thúc đẩy cắt giảm lãi suất bất chấp lạm phát vẫn cao, ông sẽ ngay lập tức đối mặt với cáo buộc làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương. Đối với thị trường tài chính, điều này sẽ phát đi tín hiệu rằng Fed đang bắt đầu hành động theo kỳ vọng của Nhà Trắng thay vì dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô. Một kịch bản như vậy có thể làm tổn hại đến uy tín của toàn bộ tổ chức.

Ngoài ra, ngay cả Chủ tịch Fed cũng không hoàn toàn tự do trong việc đưa ra quyết định. Chính sách lãi suất được quyết định tập thể bởi FOMC - bao gồm các thống đốc Fed và chủ tịch các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc Warsh sẽ không thể tự mình ép thông qua việc cắt giảm lãi suất nếu phần còn lại của ủy ban cho rằng lạm phát vẫn còn quá cao.

Kịch bản có khả năng cao hơn là Warsh sẽ tìm cách định hình Fed theo hướng khác bằng cách tiếp tục thu hẹp bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương. Đây là vấn đề mà ông đã nhiều lần đề cập ngay cả trước khi được bổ nhiệm. Warsh từ lâu đã chỉ trích việc Fed mở rộng bảng cân đối quá mạnh sau các cuộc khủng hoảng gần đây và cho rằng ngân hàng trung ương đã can thiệp quá sâu vào thị trường tài chính.

Đồng thời, căng thẳng địa chính trị hiện cũng đang khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đối với vị Chủ tịch Fed mới. Xung đột kéo dài tại Vịnh Ba Tư tiếp tục giữ giá dầu và năng lượng ở mức cao, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Chừng nào giá năng lượng còn neo cao, Fed sẽ có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ mà không làm tăng nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại. Thị trường trái phiếu hiện cũng đang phát đi tín hiệu lo ngại rằng lạm phát và lợi suất cao có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Warsh đang tiếp quản Fed trong một thời điểm cực kỳ nhạy cảm, bị kẹt giữa áp lực chính trị từ Trump và thực tế khắc nghiệt của lạm phát dai dẳng. Sẽ nhanh chóng rõ ràng liệu ông có lựa chọn hành động chủ yếu như một người được bổ nhiệm bởi Tổng thống, hay sẽ trở thành một nhà bảo vệ độc lập cho sự ổn định tiền tệ của Mỹ.



