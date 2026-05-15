Thị trường nổi bật: Đồng Yên đã sẵn sàng cho một vòng biến động mới?

USDJPY hiện giống như một trận đấu giữa hai võ sĩ, trong đó một bên đang tuyệt vọng cố tránh bị dồn vào góc nhưng dần cạn sức và ý tưởng, trong khi những cú đánh liên tiếp từ kinh tế vĩ mô và địa chính trị chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong cuộc đối đầu này, ngày càng rõ ràng rằng đây không còn là cuộc chiến giành ưu thế, mà là cuộc chiến sinh tồn dưới nhịp độ do đối thủ mạnh hơn áp đặt - bên đang dần kiểm soát tốc độ và không gian của thị trường.

Địa chính trị và năng lượng

Bối cảnh quan trọng nhất của các biến động hiện tại vẫn là căng thẳng quanh eo biển Hormuz. Rủi ro địa chính trị leo thang đang đẩy giá dầu và rộng hơn là toàn bộ nhóm hàng hóa năng lượng đi lên, gây áp lực trực tiếp lên các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng. Nhật Bản đang ở trong vị thế đặc biệt khó khăn vì vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Chi phí năng lượng tăng cao nhanh chóng lan sang áp lực lạm phát trên toàn bộ chuỗi sản xuất, làm gia tăng căng thẳng kinh tế.

Lạm phát và cú sốc dữ liệu

Các số liệu lạm phát giá sản xuất mới nhất cho thấy sự tăng tốc rõ rệt. PPI tăng lên 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức 2,6% trước đó và vượt xa kỳ vọng thị trường.

Đây không đơn thuần là một sai lệch thống kê, mà là tín hiệu cho thấy áp lực chi phí tại Nhật Bản đang tăng nhanh hơn dự kiến. Điều quan trọng là phần lớn lạm phát hiện nay mang tính “nhập khẩu”, tức nguồn gốc nằm ngoài chính sách nội địa và gắn chặt với điều kiện toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) chịu áp lực

Lạm phát gia tăng đang bắt đầu thay đổi đáng kể kỳ vọng xoay quanh BOJ. Thị trường ngày càng định giá khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 6, và một số nhà kinh tế cho rằng đây có thể không chỉ là động thái đơn lẻ mà là khởi đầu cho cả một chu kỳ bình thường hóa chính sách.

Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn so với nhiều năm chính sách tiền tệ siêu nới lỏng vốn đã định hình thị trường Nhật Bản trong hàng thập kỷ. Áp lực lạm phát đang đặt BOJ vào tình thế mà việc không hành động có thể ngày càng bị xem là một sai lầm chính sách.

Chênh lệch lãi suất và sức mạnh của đồng USD

Dù kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tại Nhật Bản đang tăng lên, đồng yên vẫn yếu về mặt cấu trúc. Nguyên nhân chính là khoảng cách lãi suất rất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì môi trường lãi suất tương đối cao, hỗ trợ đồng USD và giữ cho các chiến lược carry trade tiếp tục hấp dẫn. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc dòng vốn vẫn có động lực mạnh để tiếp tục đặt cược chống lại đồng yên, hạn chế khả năng phục hồi bền vững của đồng tiền này dù kỳ vọng về BOJ đang thay đổi.

Rủi ro can thiệp và phản ứng thị trường

Một yếu tố khác đang được chú ý là khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Những hành động như vậy có thể khiến đồng yên tăng mạnh trong ngắn hạn, nhưng thường chỉ kéo dài tạm thời.

Tuy nhiên, thị trường vẫn hoài nghi về hiệu quả dài hạn của các biện pháp này nếu không đi kèm với thay đổi thực sự trong chính sách tiền tệ. Vì vậy, các đợt can thiệp thường được xem là những cú gián đoạn tạm thời của xu hướng hơn là một sự đảo chiều thực sự.

Bức tranh thị trường

Hiện tại, USDJPY đang nằm tại giao điểm của ba lực tác động chính.

Một bên là chênh lệch lãi suất tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Một bên khác là kỳ vọng ngày càng tăng về lập trường cứng rắn hơn từ BOJ, hỗ trợ đồng yên.

Và yếu tố hoàn thiện bức tranh là địa chính trị, khi giá năng lượng tăng đang thúc đẩy lạm phát và buộc thị trường liên tục phải định giá lại các kịch bản kinh tế.

Trong ngắn hạn, kịch bản có khả năng cao nhất vẫn là thị trường biến động mạnh, với nhà đầu tư phản ứng chủ yếu trước dữ liệu lạm phát và các phát biểu từ BOJ, trong khi tìm kiếm sự cân bằng giữa ba lực tác động cạnh tranh này.