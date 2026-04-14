JP Morgan: Kết quả tốt, nhưng vẫn có những điểm yếu

Một trong những cái tên quan trọng nhất trong mùa báo cáo lợi nhuận này là gã khổng lồ đầu tư JP Morgan. Công ty đã công bố kết quả trước khi thị trường mở cửa, và biến động giá trong phiên pre-market là khá hạn chế. Thị trường đặt kỳ vọng rất cao vào công ty, và mức nền so sánh cao khiến việc vượt kỳ vọng càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng công ty vẫn ghi nhận thêm một quý kỷ lục.

Doanh thu vượt 50 tỷ USD so với kỳ vọng 49,2 tỷ USD. Bao gồm: FICC và giao dịch: tăng 21% so với cùng kỳ, lên 7 tỷ USD. Kỳ vọng khoảng 6,65 tỷ USD. Ngân hàng đầu tư: tăng 38% so với cùng kỳ lên 3,14 tỷ USD. Tư vấn: tăng 82% so với cùng kỳ lên 1,27 tỷ USD. EPS: 5,94 USD, so với kỳ vọng khoảng 5,45 USD.

Tài sản: Tiền gửi: 2,68 nghìn tỷ USD Khoản vay: 1,5 nghìn tỷ USD Biên lãi ròng (NIM): 2,5% so với mức kỳ vọng 2,57%



Vậy tại sao giá cổ phiếu lại không phản ứng mạnh với kết quả có vẻ rất ấn tượng này? Trên hết, dù doanh thu và lợi nhuận mạnh, biên lãi ròng (NIM) - một chỉ số mà cổ đông và thị trường đặc biệt quan tâm — lại thấp hơn kỳ vọng một chút. Ngoài ra, công ty cũng hạ dự báo thu nhập lãi ròng cả năm từ 104,5 tỷ USD xuống 103 tỷ USD. Điều này có nghĩa là dù vượt kỳ vọng doanh thu, cốt lõi hoạt động kinh doanh của công ty đã suy yếu nhẹ nhưng rõ ràng.

Ngoài các con số, thị trường cũng theo dõi sát từng phát biểu của CEO huyền thoại James Dimon. Ông đã trấn an một phần thị trường đang lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng và các rủi ro từ thị trường PE/PC. Dimon khẳng định biến động hiện tại đang mang lại lợi ích cho công ty, người tiêu dùng nhìn chung vẫn mạnh, và nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng - tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng những rủi ro phức tạp và thực sự đang hình thành từ thị trường hàng hóa và cuộc chiến với Iran.

JPM.US (D1)

Bất chấp các đợt giảm gần đây do lo ngại liên quan đến PE/PC, cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn rõ ràng. Nguồn: xStation5