🔼 JP225 tăng vọt 2%

Hợp đồng tương lai Japan 225 tăng hơn 2% trong hôm nay, trong khi sự suy yếu tiếp diễn của đồng yên Nhật tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của nước này nhờ cải thiện triển vọng lợi nhuận từ doanh thu ở nước ngoài. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,5%, phục hồi một phần mức giảm gần đây, với nhóm bất động sản, ngân hàng và vật liệu bán dẫn dẫn đầu đà tăng.

Rohm (+14%), SUMCO (+11%) và Kioxia (+9%) là những cổ phiếu tăng mạnh nhất, cho thấy nhà đầu tư đang quay trở lại với một số cổ phiếu trong chuỗi cung ứng bán dẫn sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua.

Độ rộng thị trường vẫn rất tích cực, khi số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều gấp hơn ba lần số cổ phiếu giảm giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, cho thấy lực mua lan tỏa trên diện rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chỉ số biến động Nikkei đã giảm 27%, xuống mức thấp nhất trong ba tháng, phản ánh khẩu vị rủi ro đang cải thiện và những lo ngại về biến động thị trường trong ngắn hạn đang giảm bớt.

Bối cảnh vĩ mô nhìn chung vẫn hỗ trợ ở mức vừa phải cho thị trường chứng khoán Nhật Bản. Dầu Brent đã phục hồi lên trên 72 USD/thùng, đồng yên Nhật vẫn yếu, trong khi giá vàng tăng 1,5%, phản ánh môi trường thị trường mà nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ vẫn còn hiện hữu dù tâm lý đối với cổ phiếu đang cải thiện.

JP225 (H1)

Hợp đồng tương lai JP225 vẫn đang giao dịch dưới cả đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ và EMA 200 kỳ, cho thấy phe mua vẫn cần chứng minh khả năng giành lại quyền kiểm soát xu hướng. Mức kháng cự quan trọng hiện nằm quanh 7.000 điểm, và nếu giá bứt phá bền vững lên trên vùng này, mục tiêu tiếp theo có thể là 7.200 điểm, nơi từng hình thành vùng kháng cự đáng chú ý trong quá khứ.

Nguồn: xStation 5

SoftBank (D1)

Tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank (SFT.DE) đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào đầu tháng 6. Nếu đà giảm hiện tại ổn định quanh vùng giá này, mô hình có thể tương tự mẫu điều chỉnh 1:1 đã xuất hiện vào mùa thu năm 2025. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm gần 28, nơi EMA 200 ngày đang hiện diện, trong khi vùng kháng cự chính nằm quanh 35, nơi EMA 50 ngày trùng với một khoảng trống giá (gap) quan trọng.

Nguồn: xStation 5