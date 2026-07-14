JPMorgan công bố kết quả kinh doanh quý II tích cực nhờ mảng ngân hàng đầu tư thúc đẩy tăng trưởng

Cổ phiếu JPMorgan Chase (JPM.US) đang tăng nhẹ trong phiên tiền mở cửa tại Mỹ sau khi ngân hàng công bố bộ kết quả kinh doanh rất tích cực trong quý II/2026. Ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã vượt xa kỳ vọng của Phố Wall cả về lợi nhuận lẫn doanh thu, chủ yếu nhờ sự phục hồi của mảng ngân hàng đầu tư, hoạt động IPO khởi sắc và kết quả giao dịch cổ phiếu đặc biệt mạnh. Mặc dù các con số rất ấn tượng, phản ứng của thị trường vẫn tương đối thận trọng.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu ( EPS ) đạt 7,70 USD , so với mức đồng thuận 5,72 USD và 5,24 USD cùng kỳ năm trước.

Doanh thu điều chỉnh đạt 58,02 tỷ USD , vượt xa mức đồng thuận 51,39 tỷ USD .

Lợi nhuận ròng tăng lên 21,2 tỷ USD , so với 14,99 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư đạt 3,90 tỷ USD , vượt kỳ vọng 3,06 tỷ USD . Phí từ mảng này tăng 30% so với cùng kỳ , nhờ hoạt động M&A mạnh hơn và sự phục hồi của thị trường IPO.

Doanh thu giao dịch cổ phiếu đạt 6,03 tỷ USD , cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 3,98 tỷ USD .

Doanh thu giao dịch FICC (Thu nhập cố định, Ngoại hối và Hàng hóa) đạt 6,05 tỷ USD , thấp hơn nhẹ so với mức đồng thuận 6,29 tỷ USD .

Thu nhập lãi thuần được quản lý đạt 25,62 tỷ USD , gần như đúng với dự báo 25,64 tỷ USD .

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ( ROE ) tăng lên 24% , cao hơn nhiều so với 18% mà các nhà phân tích dự báo.

Tổng dư nợ cho vay tăng lên 1,54 nghìn tỷ USD , vượt mức đồng thuận 1,52 nghìn tỷ USD , trong khi tiền gửi tăng lên 2,71 nghìn tỷ USD , cao hơn kỳ vọng 2,69 nghìn tỷ USD .

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2,52 tỷ USD , trong khi các khoản nợ xấu đã ghi nhận ( net charge-offs ) đạt 2,37 tỷ USD , thấp hơn mức kỳ vọng 2,62 tỷ USD .

Tỷ lệ vốn CET1 của ngân hàng vẫn duy trì ở mức vững chắc 14,1%.

Kết quả này cho thấy JPMorgan tiếp tục hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động trên thị trường vốn. Thành tích nổi bật ở mảng ngân hàng đầu tư và giao dịch cổ phiếu đã bù đắp hoàn toàn cho doanh thu giao dịch FICC thấp hơn kỳ vọng đôi chút, trong khi thu nhập lãi thuần nhìn chung phù hợp với dự báo. Phản ứng khá khiêm tốn của giá cổ phiếu cho thấy phần lớn thông tin tích cực có thể đã được phản ánh vào giá trước đó.

Sự phục hồi của hoạt động M&A và IPO tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận

Tổng giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) được công bố trên toàn cầu đã vượt 3 nghìn tỷ USD từ đầu năm đến nay, tạo động lực mạnh cho các ngân hàng đầu tư. JPMorgan tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về doanh thu ngân hàng đầu tư, với phí từ mảng này tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng cũng đang hưởng lợi từ sự phục hồi rộng khắp của thị trường IPO tại Hoa Kỳ, qua đó thúc đẩy hoạt động của khách hàng doanh nghiệp cũng như các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm đang tìm kiếm cơ hội thoái vốn. Trong quý vừa qua, JPMorgan đóng vai trò là bookrunner chính cho đợt phát hành cổ phiếu trị giá 85 tỷ USD của Alphabet, đồng thời là đồng cố vấn trong thương vụ sáp nhập trị giá 67 tỷ USD giữa NextEra Energy và Dominion Energy.

Biến động thị trường ở mức cao thúc đẩy hoạt động giao dịch

Động lực tăng trưởng lợi nhuận lớn thứ hai đến từ việc khách hàng giao dịch sôi động hơn trên các thị trường tài chính. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, gián đoạn vận tải qua Eo biển Hormuz và biến động mạnh của giá dầu đã làm gia tăng biến động trên nhiều loại tài sản, kéo theo khối lượng giao dịch tăng mạnh. Doanh thu giao dịch cổ phiếu tăng 86% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu giao dịch FICC tăng 6%. Những kết quả này cho thấy JPMorgan đang đồng thời hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường vốn và hoạt động giao dịch tích cực của khách hàng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Biểu đồ cổ phiếu JPMorgan (JPM.US) (khung D1)

Cổ phiếu JPMorgan có thể thiết lập các mức đỉnh mới trong hôm nay nếu vượt qua ngưỡng 340 USD. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thấp hơn kỳ vọng cùng với tăng trưởng dư nợ cho vay vượt dự báo lên 1,54 nghìn tỷ USD là những tín hiệu tích cực không chỉ đối với ngân hàng mà còn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ quan trọng nằm trong khoảng 315–320 USD, nơi cổ phiếu đã nhiều lần được hỗ trợ trong thời gian gần đây.