Kết quả của CoreWeave: Mở rộng mà không có lợi nhuận và không có định hướng.

CoreWeave là một trong những công ty dẫn đầu của phân khúc “neo-cloud” tương đối mới - các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tập trung mạnh vào giải pháp AI.

Một câu hỏi quan trọng là việc gọi công ty này là “dẫn đầu” có thực sự phù hợp hay không, bởi dù tăng trưởng doanh thu và định giá ấn tượng, chiến lược tăng trưởng của phần lớn doanh nghiệp trong ngành này đang đặt ra những nghi ngờ lớn về tính bền vững. Những nghi ngờ này đã phản ánh trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần nhất, sau đó cổ phiếu giảm hơn 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Chỉ số tài chính

Doanh thu tăng trưởng cực mạnh 112% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.08 tỷ USD.

Kết quả lợi nhuận lại xấu hơn: EPS (lỗ) đạt -1.4 USD so với kỳ vọng thị trường khoảng -0.9 USD.

Backlog tăng mạnh tới 284%, đạt 99.4 tỷ USD.

Tuy nhiên, càng đi sâu vào báo cáo tài chính, càng nhiều câu hỏi được đặt ra.

Lợi nhuận ròng điều chỉnh giảm xuống còn 21 triệu USD, tương ứng biên lợi nhuận khoảng 1%. Đây là mức giảm hơn 76% so với quý trước và hơn 87% so với cùng kỳ năm trước.

Lỗ ròng tăng nhanh hơn rất nhiều so với doanh thu và backlog, lên tới 589 triệu USD trong Q1. Điều này tương ứng mức tăng 392% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí khấu hao và phân bổ (depreciation & amortization) cũng tăng rất nhanh, đạt 1.14 tỷ USD (hơn một nửa doanh thu). Đây là mức tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước.



Hướng dẫn

Triển vọng quý 2 cũng thấp hơn kỳ vọng thị trường. Ban lãnh đạo đưa ra dự báo doanh thu trong khoảng 2.45–2.6 tỷ USD, trong khi kỳ vọng của thị trường gần 2.7 tỷ USD.

Trong bối cảnh các số liệu tài chính yếu, công ty nhấn mạnh các thành tựu như hợp tác với Anthropic, Meta, Jane Street và Mistral. Một phần nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề lợi nhuận và mức CAPEX khổng lồ của công ty (hơn 6 tỷ USD) là huy động 8.5 tỷ USD tài trợ và bán cổ phần trị giá 2 tỷ USD cho Nvidia. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng thương mại hóa không những chưa giảm mà còn ngày càng trở nên cấp bách.

CRWV.US (D1)

Bức tranh kỹ thuật của cổ phiếu lại tích cực hơn nhiều so với nền tảng cơ bản. Giá đã phá vỡ rõ ràng khỏi mô hình tích lũy “falling wedge” đang thu hẹp, dừng lại tại mức Fibonacci 38.2%. Nếu đường EMA100 cắt lên trên EMA200, đây sẽ là một tín hiệu kỹ thuật tăng giá mạnh. Nguồn: xStation5