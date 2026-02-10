Kết quả kinh doanh của Coca-Cola: Liệu CEO mới có chịu nổi áp lực?

Nhà sản xuất mang tính biểu tượng của các loại nước giải khát có ga vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm tài chính 2025, đồng thời đưa ra triển vọng doanh số cho năm 2026. Kết quả không đến mức thảm họa, tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư cho thấy sự thất vọng khá rõ rệt.

Góc nhìn theo quý:

EPS giảm xuống 0.58 USD, tuy vậy vẫn cao hơn kỳ vọng thị trường khoảng 0.56 USD.

Doanh thu cũng giảm, và lần này giảm mạnh hơn dự báo, xuống còn 11.8 tỷ USD so với kỳ vọng 12 tỷ USD.

Tính theo năm, EPS tăng 4%, và việc chỉ số này vượt dự báo của giới phân tích cho thấy công ty đang kiểm soát chi phí cực kỳ hiệu quả. Doanh thu cũng tăng theo năm, nhưng chỉ ở mức 2%.

Sản lượng tiêu thụ tăng 1%, nhờ tăng trưởng tại Mỹ, Nhật Bản và Brazil. Công ty cũng tiếp tục nâng giá bán, với mức tăng giá trung bình hằng năm đạt 4%.

Ban lãnh đạo đã công bố một loạt quyết định quan trọng liên quan đến vận hành và chiến lược. CEO sắp nhậm chức và COO hiện tại, Henrique Braun, cho biết áp lực phía cầu đang gia tăng, và công ty đang phản ứng bằng cách tung ra các kích cỡ bao bì mới phù hợp với nhóm khách hàng có thu nhập thấp hơn.

Điều khiến cổ đông lo ngại nhất có lẽ nằm ở triển vọng năm 2026. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ chỉ đạt 4–5%, trong khi lợi nhuận dự kiến tăng 7–8%. Đây không phải là mức dự báo tăng trưởng quá mạnh, và thị trường vẫn chưa chắc chắn về cách công ty sẽ đối phó với áp lực dài hạn đến từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.

COKE.US (D1)

Nguồn: xStation5