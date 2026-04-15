Kết quả kinh doanh của Kering gây thất vọng, cổ phiếu giảm 10%💡

Tập đoàn xa xỉ Pháp Kering (KER.FR) đã công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2026, gây thất vọng cho nhà đầu tư và giới phân tích. Doanh thu của tập đoàn đạt 3,57 tỷ euro, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước theo báo cáo, và không tăng trưởng trên cơ sở so sánh tương đương. Cổ phiếu Kering đã lao dốc hơn 10% trên Sở Giao dịch Chứng khoán Paris, hòa vào làn sóng bán tháo trên toàn ngành xa xỉ châu Âu.

Gucci — thương hiệu chủ lực của tập đoàn — tiếp tục là lực kéo chính làm suy yếu kết quả, với doanh thu giảm 14,3% xuống còn 1,35 tỷ euro, và giảm 8% trên cơ sở hữu cơ, so với dự báo đồng thuận của các nhà phân tích là giảm 4,3%. Berenberg lưu ý rằng lượng khách hàng Trung Quốc của Gucci vẫn thấp hơn đáng kể so với các năm trước, và quá trình phục hồi của thương hiệu tại thị trường xa xỉ quan trọng này vẫn diễn ra rất chậm. Điểm sáng duy nhất về mặt địa lý là Bắc Mỹ, ghi nhận mức tăng trưởng một chữ số cao.

Trang sức và kính mắt là những điểm sáng trong báo cáo tổng thể. Mảng Kering Jewelry đạt doanh thu quý kỷ lục 269 triệu euro (+22% trên cơ sở so sánh), trong khi Kering Eyewear cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay - 489 triệu euro (+7%). Các thương hiệu như Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga và Brioni cũng ghi nhận tăng trưởng, chủ yếu nhờ nhu cầu tại Bắc Mỹ.

Một yếu tố khác gây áp lực lên kết quả là xung đột tại Trung Đông, vốn đã làm gián đoạn đáng kể du lịch và chi tiêu tiêu dùng trong khu vực kể từ cuối tháng 2. Doanh số bán lẻ của Kering tại Trung Đông giảm 11% trong quý, và Giám đốc Tài chính Armelle Poulou ước tính tác động tiêu cực của xung đột này vào khoảng 1 điểm phần trăm đối với tăng trưởng so sánh toàn quý. Công ty nhấn mạnh rằng Trung Đông chiếm khoảng 5% doanh thu bán lẻ và đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo.

Tân CEO Luca de Meo cho biết “quá trình tái cấu trúc của Gucci đã bắt đầu” và sẽ trình bày kế hoạch chiến lược đầy đủ tại sự kiện Capital Markets Day ở Florence vào thứ Năm tuần này. Các nhà phân tích từ Citigroup cho rằng kết quả Q1 chỉ mang tính “thứ yếu” so với roadshow “ReconKering” sắp tới, trong khi Barclays nhận định việc tái định vị chiến lược của thương hiệu đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu tại Bắc Mỹ. Thị trường hiện đang chờ đợi những dấu hiệu cụ thể cho thấy quá trình phục hồi của Gucci - và toàn bộ tập đoàn - có thể diễn ra trong vài tháng thay vì nhiều năm.

Cổ phiếu Kering vẫn đang trong xu hướng giảm rõ ràng trên biểu đồ ngày: mức giá 251,60 thấp hơn đáng kể so với EMA(100) = 270,30 và EMA(200) = 266,25, xác nhận áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Phiên gần nhất ghi nhận biên độ 250,60–265,15, với giá mở cửa tại 263,80 và đóng cửa gần mức thấp nhất, cho thấy lực bán duy trì mạnh. Vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 250–252 (đáy cục bộ 250,60); nếu phá vỡ vùng này, mục tiêu tiếp theo là các mốc tâm lý 240/220. Ở phía kháng cự, vùng hội tụ EMA(200)/EMA(100) quanh 266–270 là ngưỡng then chốt; việc vượt và duy trì trên vùng này sẽ cải thiện tâm lý và mở ra khả năng hồi phục lên vùng 300. Cho đến khi lấy lại các đường trung bình này, kịch bản cơ sở vẫn là xu hướng giảm, và các nhịp hồi có thể được xem là điều chỉnh. Nguồn: xStation