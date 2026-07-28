Kết quả kinh doanh của Mercedes: Liệu sự lạc quan có được chứng minh?

Mercedes-Benz đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, và thoạt nhìn các số liệu này có vẻ khá tích cực. Thị trường dường như cũng đồng tình với quan điểm đó khi giá cổ phiếu tăng hơn 2%. Lợi nhuận hoạt động tăng, lợi nhuận ròng được cải thiện, trong khi biên lợi nhuận chủ chốt của mảng xe du lịch cũng tốt hơn một chút so với những lo ngại trước đó của một bộ phận thị trường. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những kết quả này có thực sự đủ để biện minh cho sự lạc quan hay không.

Các chỉ số chính

Doanh thu của Mercedes giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước, xuống khoảng 32,1 tỷ EUR. EBIT điều chỉnh tăng gần 16%, lên 2,3 tỷ EUR.

Lợi nhuận ròng tăng lên gần 1,1 tỷ EUR.

Xét trên toàn tập đoàn, kết quả có thể được xem là tương đối ổn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu yếu tại Trung Quốc và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc xe cao cấp.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự cải thiện này không đến từ sự phục hồi rõ ràng của hoạt động kinh doanh ô tô cốt lõi.

Kết quả kinh doanh của Mercedes-Benz (2002 to 2025)

Phân khúc quan trọng nhất, Mercedes-Benz Cars, đạt biên lợi nhuận điều chỉnh ở mức 4%. Con số này tốt hơn so với những kỳ vọng bi quan trước đó, nhưng vẫn là mức rất thấp đối với một nhà sản xuất định vị ở phân khúc cao cấp. Cần nhớ rằng chỉ vài năm trước, Mercedes vẫn có thể đạt mức lợi nhuận hai chữ số trong mảng này.

Doanh số xe giảm khoảng 8%.

Tình hình đặc biệt yếu tại Trung Quốc, nơi sản lượng giảm khoảng 30%.

Trong nhiều năm, Trung Quốc là nguồn tạo ra biên lợi nhuận cao hơn mức trung bình cho các nhà sản xuất ô tô Đức, đặc biệt trong phân khúc sedan và SUV cao cấp. Tuy nhiên, hiện nay Mercedes phải đối mặt với cả nhu cầu suy yếu lẫn sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất nội địa.

Kết quả toàn tập đoàn được hỗ trợ đáng kể bởi một quý kinh doanh rất mạnh của Mercedes-Benz Financial Services.

Khả năng sinh lời cao hơn trong mảng xe van, chương trình tiết kiệm chi phí và kiểm soát chi tiêu hiệu quả đã giúp bù đắp một phần cho sự sụt giảm doanh số.

Hiện tại, Mercedes đang bảo vệ kết quả kinh doanh vốn đã khá yếu chủ yếu thông qua kỷ luật chi phí, thay vì tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền cũng tiếp tục là một tín hiệu cảnh báo. Dòng tiền tự do từ hoạt động công nghiệp giảm hơn 40%, dù một phần được hỗ trợ bởi việc bán tài sản.

Triển vọng

Mercedes duy trì dự báo biên lợi nhuận của mảng Cars ở mức 3–5%, nhưng đồng thời hạ kỳ vọng về doanh thu và doanh số xe. Ban lãnh đạo hiện dự báo cả hai chỉ số này sẽ thấp hơn một chút so với năm trước.

Kết luận

Sự lạc quan của nhà đầu tư hiện nay không đến từ chất lượng thực sự của báo cáo tài chính, mà chủ yếu xuất phát từ việc thị trường trước đó đã kỳ vọng những kết quả tồi tệ hơn nhiều. Mercedes đã tránh được việc cắt giảm sâu hơn trong triển vọng lợi nhuận và cho thấy khả năng bảo vệ kết quả kinh doanh thông qua việc giảm chi phí cũng như mở rộng hoạt động tài chính. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một báo cáo xác nhận rằng tập đoàn đã quay trở lại con đường tăng trưởng bền vững. Dù vậy, báo cáo này cho thấy rằng bất chấp môi trường kinh doanh khó khăn, Mercedes vẫn có khả năng làm chậm lại các xu hướng tiêu cực.

Phân tích kỹ thuật MBG.DE (D1)

Vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi liệu đây chỉ là một nhịp nghỉ trước khi công ty tiếp tục suy yếu, hay là giai đoạn tích lũy và cải tổ sau đó giúp Mercedes lấy lại một phần sản lượng và biên lợi nhuận trước đây. Những nhà đầu tư lạc quan có thể kỳ vọng vào khả năng lặp lại kịch bản giai đoạn 2019–2020, khi công ty phục hồi rõ rệt sau một đợt suy giảm tương tự. Nguồn: xStation5