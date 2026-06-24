Kết quả kinh doanh của Micron sắp được công bố: Bài kiểm tra quan trọng đối với cổ phiếu bán dẫn và AI?

Sau khi cổ phiếu Micron giảm hơn 13% cùng với làn sóng bán tháo trên toàn ngành bán dẫn, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý tài chính III/2026 của công ty, dự kiến được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 24/06. Kỳ vọng hiện ở mức rất cao khi Phố Wall dự báo doanh thu đạt khoảng 35,3–35,4 tỷ USD và EPS vượt 20 USD, đánh dấu thêm một quý tăng trưởng kỷ lục nhờ làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) dùng trong các bộ tăng tốc AI vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Micron trước đó cũng cho biết toàn bộ công suất sản xuất HBM cho năm 2026 đã được phân bổ hết. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh mà còn đặc biệt quan tâm đến triển vọng quý IV cũng như các bình luận của ban lãnh đạo về xu hướng cung – cầu trên thị trường DRAM và NAND. Sau khi cổ phiếu đã tăng hơn 1.000% kể từ tháng 4/2025, thị trường cần được xác nhận rằng chu kỳ đầu tư AI vẫn đang tăng tốc thay vì tiến gần tới giai đoạn bão hòa. Vì vậy, báo cáo của Micron có thể hoặc trở thành chất xúc tác cho một đợt tăng mới của toàn bộ ngành AI, hoặc kích hoạt thêm một làn sóng chốt lời.

Thị trường sẽ tập trung vào điều gì nhất?

Dự báo doanh thu và lợi nhuận cho quý IV, cùng triển vọng cho năm tài chính 2027.

Xu hướng tăng trưởng của hoạt động giao hàng HBM và nhu cầu từ khách hàng trong lĩnh vực hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu.

Liệu Micron có thể duy trì biên lợi nhuận gộp kỷ lục, trước đó được định hướng ở mức khoảng 81%, hay không.

Kết quả kinh doanh của Micron - Bài kiểm tra đối với xu hướng tăng của AI

Micron sẽ công bố kết quả kinh doanh quý tài chính III trong bối cảnh ngành bán dẫn đang chịu áp lực ngày càng lớn sau đợt bán tháo mạnh của các cổ phiếu liên quan đến AI. Vì vậy, báo cáo lần này sẽ không chỉ được đánh giá dựa trên doanh thu và lợi nhuận mà còn dựa trên việc liệu nhu cầu đối với hạ tầng AI có còn đủ mạnh để biện minh cho mức định giá cao của toàn ngành hay không.

Thị trường kỳ vọng nhiều hơn là chỉ những con số kỷ lục

Dự báo đồng thuận kỳ vọng doanh thu khoảng 35,3–35,4 tỷ USD và EPS vượt 20 USD, tương ứng với mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kỳ vọng hiện đã được đẩy lên quá cao, nên chỉ vượt dự báo có thể sẽ không còn đủ để gây ấn tượng. Nhà đầu tư muốn thấy bằng chứng rằng tăng trưởng vẫn có thể duy trì mạnh mẽ trong các quý tới.

HBM vẫn là trung tâm trong câu chuyện tăng trưởng của Micron

Phần quan trọng nhất của báo cáo sẽ là mảng HBM, chuyên cung cấp các giải pháp bộ nhớ tiên tiến cho các bộ tăng tốc AI. Micron trước đây đã cho biết công suất HBM cho năm 2026 đã được đặt kín. Vì vậy, mọi cập nhật về nhu cầu của khách hàng, sản lượng giao hàng, giá bán và kế hoạch mở rộng công suất sẽ đặc biệt được quan tâm.

Biên lợi nhuận sẽ phản ánh sức mạnh định giá của ngành

Micron trước đó đã hướng dẫn biên lợi nhuận gộp khoảng 81%, một trong những mức cao nhất trong lịch sử công ty. Nếu doanh nghiệp duy trì hoặc tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận, điều này sẽ củng cố quan điểm rằng nguồn cung hạn chế trên các thị trường DRAM, NAND và HBM vẫn đang giúp Micron có sức mạnh định giá rất lớn.

Triển vọng có thể quan trọng hơn chính kết quả kinh doanh

Thị trường nhiều khả năng sẽ đặt trọng tâm vào triển vọng quý IV và định hướng cho năm tài chính 2027 hơn là các số liệu vừa công bố. Nếu ban lãnh đạo phát tín hiệu rằng nhu cầu đối với AI và trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục tăng tốc, báo cáo có thể giúp khôi phục niềm tin đối với toàn bộ ngành bán dẫn. Ngược lại, nếu giọng điệu trở nên thận trọng hơn, điều đó có thể làm gia tăng lo ngại rằng chu kỳ đầu tư AI đang bắt đầu hạ nhiệt.

Định vị trên thị trường quyền chọn có thể hạn chế phản ứng sau báo cáo

Bên cạnh các yếu tố cơ bản, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát diễn biến trên thị trường quyền chọn, nơi các vị thế hiện đang ở mức rất căng trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh. Biến động ngụ ý của quyền chọn Micron hiện ở mức cao nhất trong khoảng hai năm, phản ánh kỳ vọng về một biến động giá rất mạnh sau báo cáo. Đồng thời, thị trường vẫn đang nghiêng mạnh về phía quyền chọn mua (call options), tương tự như trước báo cáo tháng 3 của Micron, khi cổ phiếu vẫn giảm dù kết quả kinh doanh rất tích cực.

Lượng quyền chọn mua lớn nhất đang tập trung quanh vùng 1.200 USD, khu vực có thể trở thành vùng kháng cự ngắn hạn. Trong kịch bản tích cực, các nhà tạo lập thị trường có thể bán cổ phiếu khi giá tiến gần vùng này, qua đó hạn chế đà tăng. Trong khi đó, biến động ngụ ý nhiều khả năng sẽ giảm mạnh sau khi báo cáo được công bố, điều thường dẫn tới sự sụt giảm nhanh của phí quyền chọn và hoạt động chốt lời gia tăng. Cuối cùng, phản ứng của cổ phiếu có thể phụ thuộc không chỉ vào kết quả kinh doanh mà còn vào động lực trên thị trường quyền chọn.

Nguồn: xStation 5

Nguồn: XTB Research

Nguồn: XTB Research