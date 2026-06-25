Kết quả kinh doanh của Micron: Sự hoàn hảo vẫn là chưa đủ?

Nhà sản xuất chip nhớ đã công bố báo cáo tài chính được mong chờ từ lâu và, bất chấp kỳ vọng vốn đã rất cao, công ty vẫn vượt xa dự báo của thị trường. Cổ phiếu tăng hơn 10% trong phiên giao dịch sau khi công bố kết quả.

Kết quả tài chính

Tốc độ và quy mô tăng trưởng của công ty đã khiến các nhà phân tích và nhà đầu tư thực sự kinh ngạc.

Doanh thu theo quý tăng từ 25 tỷ USD lên hơn 41 tỷ USD, tương đương mức tăng 170% theo quý (QoQ), chứ không phải theo năm (YoY).

EPS tăng từ 12 USD lên hơn 25 USD, tương đương mức tăng hơn 200%.

Biên lợi nhuận gộp duy trì trên 80% ở gần như tất cả các mảng kinh doanh, ngoại trừ mảng ô tô đạt 79%.

Tất cả các phân khúc đều ghi nhận tăng trưởng khoảng 100%, trong đó trung tâm dữ liệu (Data Center) tăng nhanh nhất, tiếp theo là mảng chip nhớ (Memory).

Sau khi đầu tư 7,1 tỷ USD, dòng tiền tự do (Free Cash Flow) vẫn đạt 18,3 tỷ USD.

Triển vọng

Công ty công bố triển vọng quý III còn tích cực hơn, vượt kỳ vọng của thị trường.

Doanh thu quý tới được dự báo đạt khoảng 50 tỷ USD, với biên lợi nhuận khoảng 86% và EPS khoảng 31 USD.

Phản ứng của thị trường

Trái với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, kết quả kinh doanh ấn tượng của Micron lại trở thành áp lực đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, thay vì là động lực hỗ trợ.

Nguồn: Bloomberg Finance

Lợi nhuận khổng lồ và triển vọng đầy lạc quan của Micron cho thấy chi tiêu đầu tư (CAPEX) vẫn được duy trì ở mức cao, nhưng đồng thời cũng hàm ý rằng gánh nặng tài chính đối với các doanh nghiệp công nghệ đang ngày càng lớn, khi họ phải liên tục vay nợ ở mức kỷ lục để tài trợ cho các khoản đầu tư này.

MU.US (D1)

Xu hướng tăng của cổ phiếu công ty hiện rất mạnh và dốc, tuy nhiên các mức Fibonacci giúp xác định những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nếu vì lý do nào đó phe bán giành lại quyền kiểm soát, vùng kháng cự mạnh nhất nhiều khả năng sẽ là mốc 1.000 USD (đồng thời cũng là ngưỡng tâm lý quan trọng). Đối với phe mua, mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự rộng quanh 1.300 USD.

Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng

Mặc dù tốc độ và quy mô tăng trưởng của công ty là vô cùng ấn tượng và gần như chưa từng có, nhưng không doanh nghiệp nào hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro và điểm yếu — và điều đó cũng đúng với Micron (cũng như các nhà sản xuất chip nhớ khác).

Hiện tại, công ty đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư chưa từng có của ngành công nghệ vào các trung tâm dữ liệu (Data Center). Doanh thu tăng trưởng rất mạnh, nhưng động lực chủ yếu đến từ cú bùng nổ đột ngột và tập trung của nhu cầu, chứ không phải từ các đột phá công nghệ của chính các doanh nghiệp sản xuất chip nhớ.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất DRAM và NAND — vốn từng là một thị trường ngách có tính chuyên biệt cao — về bản chất vẫn là các doanh nghiệp mang tính chu kỳ, và điều này không phải ngẫu nhiên.

Trong những giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh hoặc khi xuất hiện các bong bóng đầu cơ trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu đối với chip nhớ thường tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Đợt tăng trưởng hiện nay đặt ra hai khả năng: Chúng ta đang chứng kiến một chu kỳ đầu tư cực kỳ tốn kém và quy mô lớn, nhưng cuối cùng có thể sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế, với quy mô còn lớn hơn bất kỳ chu kỳ nào trước đây. Hoặc một sự thay đổi mô hình (paradigm shift) đang diễn ra, trong đó nhu cầu đến từ AI trở thành "mức nền" mới và là động lực tăng trưởng dài hạn cho doanh thu của các công ty. Cả hai kịch bản đều rất khó định giá và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khó khăn trong việc định giá càng lớn hơn bởi các nhà sản xuất chip nhớ không có quá nhiều khác biệt về sản phẩm, tạo nên sự kết hợp nguy hiểm giữa nhu cầu tập trung và mức độ cạnh tranh rất cao, dù quy trình sản xuất vẫn đòi hỏi công nghệ chuyên biệt. Trong quá khứ, điều này nhiều lần dẫn đến các liên minh thao túng giá (cartel) giữa các nhà sản xuất RAM. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) từng chứng minh được hành vi thông đồng ấn định giá và chống cạnh tranh của các nhà sản xuất RAM trong thời kỳ bong bóng Dot-com (1998–2002), và Micron cũng là một trong những công ty liên quan.

Tuy nhiên, nếu những hành vi tương tự xảy ra trong bối cảnh hiện nay thì rủi ro lớn nhất không nằm ở hậu quả pháp lý hay quy định quản lý, mà nằm ở thực tế rằng ngân sách CAPEX dành riêng cho chip nhớ hiện đã ở mức gần như khó có thể tưởng tượng nổi. Theo SemiAnalysis và CLSA, trong tổng số hàng trăm tỷ USD CAPEX của các tập đoàn công nghệ lớn, hiện khoảng 30–40% được dành riêng cho việc mua chip nhớ, và tỷ trọng này còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Các công ty như Micron hoàn toàn phụ thuộc vào dòng chi tiêu này. Nếu chính họ trở thành rào cản đối với "cuộc cách mạng AI", họ hoàn toàn có thể kìm hãm sự phát triển của thị trường, đồng thời đánh mất vị thế nhanh chóng như cách họ đã vươn lên.

Triển vọng trong thời gian tới

Một "ẩn số" (wild card) đối với ngành trong những quý tới chính là Trung Quốc. Các nhà sản xuất chip nhớ của Trung Quốc, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và nguồn vốn ưu đãi từ chính phủ, hoàn toàn có khả năng ồ ạt tung lượng lớn chip nhớ ra thị trường với mức giá thấp, qua đó làm suy giảm biên lợi nhuận của toàn ngành, ngay cả khi doanh thu vẫn tiếp tục tăng.

Bất kể việc định giá hay lợi nhuận của các công ty chip nhớ, bao gồm cả Micron, có được xem là "hợp lý" hay không, thì một thực tế không thể phủ nhận là các tập đoàn hyperscaler vẫn sẽ tiếp tục duy trì những ngân sách đầu tư khổng lồ trong tương lai gần.

Điều đó, theo một cách rất đơn giản, đồng nghĩa rằng các công ty chip nhớ vẫn sẽ tiếp tục khiến thị trường bất ngờ với những kết quả kinh doanh ấn tượng. Liệu các doanh nghiệp này có thể thoát khỏi tính chu kỳ vốn có của ngành hay không?

Một phần là có. Ngay cả khi ngành AI cuối cùng khiến nhà đầu tư thất vọng và một số khoản đầu tư trở nên kém hiệu quả, thì không ai kỳ vọng hàng trăm trung tâm dữ liệu quy mô lớn sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Chúng vẫn sẽ cần được bảo trì, nâng cấp và hiện đại hóa, qua đó tiếp tục tạo ra nhu cầu dài hạn đối với các nhà sản xuất chip nhớ.

Kamil Szczepański

Financial Markets Analyst, XTB