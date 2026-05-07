Kết quả kinh doanh của Rheinmetall: Doanh số yếu che mờ triển vọng tích cực

“Người dẫn đầu” ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã công bố phiên bản cuối cùng của báo cáo kết quả kinh doanh trước giờ mở cửa thị trường hôm thứ Năm.

Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đối với công ty, và trên thực tế là toàn bộ ngành, có thể biến động mạnh đến mức nào. Các kết quả sơ bộ được công bố đầu tuần này cho thấy gần như các con số tương tự báo cáo cuối cùng, tuy nhiên thị trường lại phản ứng rất khác trước những công bố tương đồng. Trong phiên chiều, cổ phiếu của công ty Đức giảm từ 2% đến 3%.

Các chỉ số tài chính:

Doanh thu tăng lên 1,94 tỷ EUR, tương ứng tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hoạt động tăng lên 224 triệu EUR (+17% YoY), nhưng vẫn thấp hơn mức đồng thuận 262 triệu EUR.

FCF cũng vượt kỳ vọng, tăng lên 285 triệu EUR so với mức dự báo 181 triệu EUR.

Biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 11,6% so với 10,6% cùng kỳ năm ngoái.

EPS đạt 2,42 EUR so với kỳ vọng khoảng 2,70 EUR.

Backlog tăng 30%, đạt mức kỷ lục 73 tỷ EUR.

Mặc dù tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở khả năng sinh lời, nhà đầu tư vẫn phản ứng tiêu cực do doanh thu thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Trên thực tế, công ty gây thất vọng trên hầu hết các mảng hoạt động. Đồng thuận thị trường từng kỳ vọng doanh thu vượt 2,1 - 2,2 tỷ EUR.

Dự báo của công ty:

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận hoạt động thấp hơn kỳ vọng, ban lãnh đạo đã trấn an nhà đầu tư trong cuộc họp rằng mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm từ 40 - 45% vẫn được giữ nguyên.

Các điểm nổi bật khác:

Nhà đầu tư có thể hoan nghênh việc tăng tốc lên sản xuất toàn quy mô tại nhà máy đạn dược ở Murcia.

Thị trường hiện đang đặt nhiều kỳ vọng ngắn hạn vào việc tăng giao hàng xe tải và sự mở rộng đáng kể của công ty trong mảng hàng hải.

Ban lãnh đạo giải thích doanh thu và kết quả hoạt động yếu chủ yếu do nền so sánh cao và đặc điểm của chu kỳ bán hàng.

Một loạt giao dịch nội bộ cũng gây chú ý. Hai thành viên chủ chốt trong ban điều hành, bao gồm cả CEO, đã mua cổ phiếu với tổng giá trị gần 1 triệu EUR.

Kết luận:

Trong lịch sử, quý đầu tiên của năm tài chính thường là quý yếu nhất đối với Rheinmetall. Điều này không phản ánh sự thiếu hụt nhu cầu, mà chủ yếu liên quan đến lịch trình của các hợp đồng quốc phòng. Backlog kỷ lục cùng biên lợi nhuận gia tăng là tín hiệu mạnh cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện và triển vọng tích cực — việc doanh thu tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng tương đối cao chỉ là dấu hiệu của một giai đoạn chững lại tạm thời. Các giao dịch nội bộ cho thấy điều này rất rõ ràng. Khi phân tích giao dịch nội bộ, cần nhớ rằng có rất nhiều lý do để bán cổ phiếu, nhưng chỉ có một lý do để mua cổ phiếu.

RHM.DE (D1)

Trên biểu đồ, giá cổ phiếu vẫn nằm ở vùng thấp của biên độ tích lũy dài hạn. Trong lịch sử, mức giá hiện tại đang gần các vùng và ngưỡng (đặc biệt là RSI) nơi từng xuất hiện các nhịp bật tăng và giá quay trở lại vùng biên trên của range. Về mặt kỹ thuật, việc theo dõi sát EMA100 và EMA200 sẽ là yếu tố then chốt. Nguồn: xStation5.