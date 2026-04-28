Kết quả kinh doanh của Spotify: Lợi nhuận tăng, giá cổ phiếu giảm

Nền tảng phân phối âm thanh của Thụy Điển, niêm yết tại Mỹ, đã giảm hơn 10% sau khi công bố kết quả Q1 2026. Dù phản ứng thị trường khá mạnh, các số liệu ban đầu dường như chưa thực sự lý giải được mức giảm này.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng rõ rệt, đạt tới 3,45 EUR so với mức dự báo khoảng 2,95 EUR.

Doanh thu chỉ ở mức “ổn định”, gần như đúng với kỳ vọng, đạt 4,53 tỷ EUR.

Các điểm tích cực khác bao gồm:

Số thuê bao trả phí tăng 9% so với cùng kỳ lên 293 triệu — gần sát kỳ vọng thị trường.

Doanh thu từ người dùng premium tăng 10% so với cùng kỳ lên 4,15 tỷ EUR.

Người dùng hoạt động hàng tháng đạt 761 triệu — vượt kỳ vọng.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên mức kỷ lục 33%, vượt hướng dẫn của công ty.

Lợi nhuận hoạt động cũng đạt mức kỷ lục, tăng lên 715 triệu EUR với biên 15,8%.

Dòng tiền tự do (FCF) cũng lập kỷ lục, đạt 824 triệu EUR.

Vậy điều gì có thể làm lu mờ những kết quả tích cực như vậy? Có vẻ thị trường đang tập trung gần như hoàn toàn vào phần hướng dẫn (guidance).

Công ty dự báo lợi nhuận hoạt động Q2 đạt khoảng 630 triệu EUR — thấp hơn so với Q1 và thấp đáng kể so với kỳ vọng thị trường khoảng 674 triệu EUR. Doanh thu dự kiến tăng lên 4,8 tỷ EUR, với số người dùng hoạt động hàng tháng đạt 778 triệu.

Điều này cho thấy công ty không kỳ vọng sự suy yếu mang tính cấu trúc trong hoạt động kinh doanh, mà chỉ đang phát tín hiệu về sự giảm nhẹ lợi nhuận mang tính tạm thời - dù xuất phát từ nền rất cao.

Đồng thời, công ty vẫn cho thấy khả năng tăng trưởng doanh thu ổn định, và các chỉ số người dùng cũng mang lại tín hiệu tích cực.

Dù mức giảm lợi nhuận theo quý là một yếu tố cần chú ý trong ngắn hạn, quy mô đợt bán tháo lần này - trong bối cảnh báo cáo - có vẻ là phản ứng hơi thái quá.

SPOT.US (D1)

Nửa cuối năm 2025 là giai đoạn rất khó khăn đối với Spotify. Định giá công ty đã giảm tới 45%, xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm 2025. Mức giảm sâu này đặt ra nhiều câu hỏi - điều mà cả các nhà phân tích tại các công ty đầu tư cũng đang cân nhắc. Xét theo bối cảnh thời gian, đà giảm định giá có thể chủ yếu đến từ việc dòng vốn chuyển dịch sang các công ty tập trung vào AI. Nguồn: xStation5