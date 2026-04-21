Kết quả kinh doanh ngành quốc phòng: RTX, Thales và Northrop Grumman

Thứ Ba sẽ là phiên giao dịch được đánh dấu bởi sự tập trung cao độ của các báo cáo kết quả kinh doanh từ phần lớn các công ty lớn trong ngành quốc phòng, với các báo cáo từ những tập đoàn công nghiệp Mỹ đóng vai trò chủ đạo. Hôm nay, Northrop Grumman, RTX Corporation và tập đoàn Thales của Pháp sẽ công bố kết quả kinh doanh.

Vào thứ Năm, mùa báo cáo kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục với các công ty như Safran, SAAB, Dassault và Lockheed Martin.

Thales (HO.FR)

Tập đoàn công nghiệp lớn của Pháp đã công bố kết quả quý I trái chiều, khiến giá cổ phiếu giảm hơn 4%.

Đơn hàng:

Tổng đơn hàng tăng 23%, tăng trưởng hữu cơ 27%

Tăng trưởng tập trung chủ yếu ở các thị trường phát triển: 31% so với 10% tại thị trường mới nổi

Toàn bộ mức tăng đơn hàng đến từ mảng “quốc phòng”, tăng 71%

Các mảng “an ninh mạng” và “hàng không vũ trụ” ghi nhận giảm nhẹ

Ban lãnh đạo tái khẳng định mục tiêu:

Tỷ lệ book-to-bill trên 1

Tăng trưởng doanh thu hữu cơ 6–7%

Biên EBITDA tối thiểu 12,6%

Hỗ trợ định giá có thể đến từ các hợp đồng lớn liên quan đến thiết bị quỹ đạo, cũng như hệ thống phòng không và tên lửa—những lĩnh vực mà châu Âu có thể cần khẩn cấp trong bối cảnh ngày càng bất ổn về cam kết của Mỹ đối với NATO.

RTX (RTX.US)

RTX Corporation công bố kết quả Q1 2026 được thị trường đánh giá là “khá nhưng không quá nổi bật”.

Doanh thu tăng lên 22,1 tỷ USD (+9% YoY)

Backlog đơn hàng tăng lên 271 tỷ USD (+25%)

EPS điều chỉnh tăng 21% lên 1,78 USD, so với kỳ vọng khoảng 1,5 USD

Theo từng mảng:

Raytheon, Pratt & Whitney và Collins Aerospace đều tăng doanh thu hữu cơ khoảng 10%

Lợi nhuận điều chỉnh tăng trên 20%

Riêng Collins chỉ tăng 6% do chịu ảnh hưởng từ mảng dân dụng và áp lực giá do thuế quan

Ban lãnh đạo nâng dự báo cả năm 2026:

Doanh thu: 92,5–93,5 tỷ USD

EPS điều chỉnh: 6,7–6,9 USD

Dòng tiền tự do (FCF): 8,25–8,75 tỷ USD

Công ty đang hưởng lợi từ các xu hướng cấu trúc trong ngành quốc phòng và có vị thế tốt để tận dụng. Điều này tạo ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể, và trong bối cảnh hiện tại, các mục tiêu cả năm được đánh giá là tương đối vừa phải và khả thi.

Northrop Grumman (NOC.US)

Northrop Grumman công bố kết quả trái chiều, nhưng tâm lý nhà đầu tư nhìn chung nghiêng về tiêu cực nhẹ, với cổ phiếu giảm khoảng 2% sau giờ giao dịch.

Doanh thu: Tăng trưởng chỉ 4%, đạt 9,8 tỷ USD

Dù vậy, công ty giữ nguyên dự báo doanh thu cả năm tối thiểu 43,5 tỷ USD

Khả năng sinh lời:

Biên lợi nhuận cải thiện mạnh: từ 6% lên 10,8%

Định hướng quản lý:

Điều chỉnh danh mục phù hợp với kế hoạch mới của Bộ Quốc phòng Mỹ

Tăng tốc sản xuất máy bay B-21

Đẩy nhanh chương trình Sentinel

Một số điểm đáng chú ý:

“Inter-segment eliminations” tăng mạnh

Khoản chi 280 triệu USD trong mục “Other” chưa được giải thích rõ ràng

Khoản đầu tiên có thể liên quan đến tái cấu trúc danh mục, nhưng quy mô khiến thị trường lo ngại. Khoản thứ hai có thể liên quan đến định giá lại, phạt hợp đồng, dự án mật hoặc chi phí nhân sự.

Cuối cùng, trong cuộc họp công bố kết quả, Northrop dường như đang yêu cầu nhà đầu tư “cho thêm niềm tin”—nhưng phản ứng thị trường cho thấy mức độ chấp nhận còn hạn chế.