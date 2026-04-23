Kết quả kinh doanh ngành quốc phòng: Saab AB, Safran, Lockheed Martin

Ngành công nghiệp quốc phòng đang dần khép lại mùa báo cáo lợi nhuận. Phiên thứ Năm sẽ chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp dẫn đầu tại châu Âu. Trong bối cảnh môi trường rủi ro kéo dài và xung đột vũ trang leo thang trên toàn cầu, kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của các công ty trong ngành ngày càng cao - và cũng ngày càng khó đáp ứng.

Safran

Một trong những công ty lớn nhất trong ngành. Tập đoàn hàng không vũ trụ của Pháp, bên cạnh mảng quốc phòng, còn sở hữu mảng dân dụng lớn và tăng trưởng nhanh.

Phản ứng thị trường cho thấy công ty đã mang lại đúng những gì nhà đầu tư kỳ vọng, và phần lớn tăng trưởng cùng đặc điểm của doanh nghiệp đã được phản ánh vào giá. Doanh thu tăng 18,8% so với cùng kỳ, đạt 8,48 tỷ EUR, nhỉnh hơn mức dự báo khoảng 8,3 tỷ EUR.

Chi tiết theo từng mảng có sự phân hóa.

Doanh thu mảng “Equipment & Defense” tăng trưởng hữu cơ 13,5%, đạt 3,36 tỷ EUR, trong đó doanh số “OE” tăng 15,3%.

Doanh thu hệ thống động cơ tăng trưởng hữu cơ 33% lên 4,5 tỷ EUR, doanh số tăng 35%.

Mảng “Aircraft Interiors” tăng trưởng hữu cơ 9,2% (dù xét theo danh nghĩa lại giảm), đạt 700 triệu EUR.

Ban lãnh đạo xác nhận giữ nguyên định hướng năm tài chính 2026, với doanh thu ở mức “low teens” (tính bằng tỷ EUR), lợi nhuận hoạt động lặp lại trên 6,1 tỷ EUR và dòng tiền tự do (FCF) ít nhất 4,4 tỷ EUR.

Công ty cũng cho biết đang theo dõi tình hình Trung Đông và nhấn mạnh các sáng kiến ban đầu trong khu vực, như hợp tác với Qatar để xây dựng hệ thống phòng không.

Cổ phiếu cho thấy biến động giá mạnh với tần suất cao. Điều này có thể phản ánh sự thay đổi nhanh trong kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng công ty, dù trong bối cảnh thị trường và địa chính trị hiện tại, sự bất định có xu hướng nghiêng về phía tăng trưởng. Nguồn: xStation 5

Saab AB

Tập đoàn Thụy Điển đã công bố một quý rất tích cực, với tăng trưởng mạnh và tối ưu hóa hoạt động trên hầu hết các mảng. Tuy nhiên, phản ứng thị trường một lần nữa cho thấy phần lớn tăng trưởng có thể đã “được phản ánh vào giá”. Ngoài ra, sự sụt giảm đơn hàng cũng tạo ra điểm trừ cho kết quả tích cực này.

Đơn hàng giảm xuống 18,2 tỷ SEK, với tổng backlog đạt 274 tỷ SEK.

Doanh thu tăng lên 19,2 tỷ SEK, tương đương tăng trưởng hữu cơ 23,6%.

Điểm sáng lớn là lợi nhuận hoạt động, tăng 32% lên 1,92 tỷ SEK, đưa biên EBIT lên 10%.

Ban lãnh đạo cho biết nhu cầu đối với các hệ thống giám sát và trinh sát tăng rất mạnh. Doanh thu trong mảng này tăng hơn 30%.

Trên biểu đồ, thời điểm công bố kết quả trùng với việc bảo vệ các ngưỡng quan trọng: đường trung bình EMA200 và vùng đáy của kênh tăng dài hạn. Nguồn: xStation 5

Lockheed Martin

Kỳ vọng dành cho công ty trước báo cáo là rất cao. Trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng tăng mạnh (hiện tại và dự kiến), cổ đông kỳ vọng Lockheed sẽ biện minh cho mức tăng định giá hơn 40% từ đầu năm. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến doanh thu mà còn cả khả năng sinh lời, khi công ty vẫn còn khoảng cách về biên lợi nhuận so với đối thủ.

Dự báo doanh thu khoảng 18,3 tỷ USD, EPS khoảng 6,75 USD.

Tuy nhiên, công ty đã không đạt kỳ vọng thị trường.

Doanh thu chỉ đạt 18,0 tỷ USD.

EPS đạt 6,44 USD.

Điều này tương đương lợi nhuận ròng 1,44 tỷ USD và biên hoạt động 8,9%.

Xét theo từng mảng, sự thất vọng tập trung ở điện tử hàng không và tên lửa.

Mảng điện tử hàng không ghi nhận doanh thu giảm xuống 6,95 tỷ USD. Công ty cho biết chịu lỗ 325 triệu USD và điều chỉnh lại hợp đồng máy bay chiến đấu F-16 gây thiệt hại 145 triệu USD. Chương trình C-130 cũng gặp vấn đề. Kết quả là lợi nhuận hoạt động mảng này giảm 14%.

Mảng tên lửa có kết quả tốt hơn, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng xét theo nhu cầu lớn từ chính phủ Mỹ và các đồng minh. Doanh thu chỉ tăng 8% lên 3,64 tỷ USD, biên lợi nhuận giữ nguyên ở mức 13,7%.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh 190 triệu USD doanh thu liên quan đến việc mở rộng năng lực sản xuất các loại tên lửa PAC-3, JASSM, LRASM và PrSM. Đây là những loại vũ khí đang thiếu hụt nghiêm trọng tại Mỹ và NATO.

Mảng trực thăng và hệ thống chỉ huy kiểm soát cũng suy giảm đáng kể. Doanh thu giảm xuống 3,9 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động giảm hơn 20%, biên giảm xuống 10,6% (từ 12%). Nguyên nhân đến từ doanh số yếu, tái cấu trúc nội bộ và điều chỉnh các chương trình CH-53K, Seahawk và Black Hawk.

Mảng không gian có bức tranh trái chiều. Doanh thu tăng lên 3,42 tỷ USD nhưng lợi nhuận và biên giảm gần 30%, do hiệu quả thấp từ các dự án dân sự/thương mại.

Sau khi trả cổ tức vào đầu tháng 3, cổ phiếu mất đà và đảo chiều, giảm khoảng 20% từ đỉnh gần nhất. Giá chỉ ổn định rõ ràng tại đường EMA200. Về mặt kỹ thuật, để tránh giảm sâu hơn, cổ phiếu cần giữ được vùng tích lũy giữa FIBO 68 và FIBO 71, đồng thời phe mua cần bảo vệ EMA200. Nguồn: xStation 5