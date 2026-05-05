Kết quả kinh doanh Palantir: Dưới kỳ vọng một chút

Palantir Technologies đã công bố kết quả sau khi phiên giao dịch thứ Hai kết thúc. Các con số — đủ tốt để vượt xa phần lớn doanh nghiệp khác - nhưng cuối cùng lại thấp hơn kỳ vọng một chút.

Một trong những chỉ số hiệu quả quan trọng đối với các công ty SaaS mà ban lãnh đạo Palantir nhấn mạnh là cái gọi là “Rule of 40”. Nói ngắn gọn, đây là tổng của tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm và biên EBITDA, và con số này nên ở quanh mức 40%.

Đối với Palantir, chỉ số này đạt khoảng 58%, bỏ xa gần như toàn bộ lĩnh vực công nghệ và thậm chí nhỉnh hơn cả Nvidia.

Xét theo các chỉ số truyền thống hơn:

Doanh thu: tăng lên 1,63 tỷ USD so với kỳ vọng khoảng ~1,55 tỷ USD. Tăng 19% theo quý và 85% so với cùng kỳ năm trước.

EPS điều chỉnh: tăng lên 0,33 USD so với kỳ vọng khoảng ~0,28 USD. Tăng 17% theo quý và hơn 250% so với cùng kỳ năm trước.

FCF điều chỉnh: tăng lên 924 triệu USD.

Dự báo cho Q2 2026:

Doanh thu: 1,79–1,80 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 1,063–1,067 tỷ USD

Trên cơ sở cả năm, công ty nâng triển vọng:

Doanh thu: 7,65 - 7,66 tỷ USD

Doanh thu thương mại tại Mỹ: trên 3,22 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 4,4 - 4,45 tỷ USD

FCF: 4,2 - 4,4 tỷ USD

Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn phản ứng giảm nhẹ khoảng 3%. Vậy điều gì chưa đáp ứng kỳ vọng?

Mối lo của nhà đầu tư tập trung vào doanh thu ở mảng thương mại tại Mỹ.

Doanh số tăng 133% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn dưới mốc 600 triệu USD (595 triệu USD), gây thất vọng nhẹ cho thị trường. Những lo ngại về mảng thương mại đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công ty đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và sự thâm nhập thị trường từ các đối thủ.

Nguồn: xStation5