Kết quả kinh doanh Q3 của Abbott phù hợp với kỳ vọng, nhưng dự báo và rủi ro thuế quan kéo giá cổ phiếu giảm💡

Abbott (ABT.US) đã công bố báo cáo quý 3 năm 2025 khá vững chắc, với kết quả phù hợp kỳ vọng thị trường, mặc dù bối cảnh xung quanh công ty vẫn còn nhiều căng thẳng do nguy cơ áp thuế thương mại mới từ chính quyền Trump.

Trong quý 3, Abbott ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,30 USD và doanh thu 11,4 tỷ USD, đều sát với dự báo của giới phân tích. Doanh thu hữu cơ tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó mảng Thiết bị y tế tăng mạnh tới 15%. Công ty đưa ra dự báo EPS cả năm trong khoảng 5,12–5,18 USD (so với kỳ vọng 5,15 USD; mức trần trước đó là 5,20 USD đã được hạ xuống) và dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ năm 2025 đạt 7,5–8% (không tính xét nghiệm COVID-19; kỳ vọng 7,74%).

Dù kết quả sát kỳ vọng, lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế lên thiết bị y tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu, khiến giá giảm hơn 4% trước phiên mở cửa Phố Wall. Song song đó, Abbott vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Mỹ, tăng năng lực sản xuất và thích ứng với các quy định mới.

Abbott Q3 2025: Thu nhập, doanh số và dự báo. Nguồn: XTB