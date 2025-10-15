Kết quả kinh doanh Q3 của Abbott phù hợp với kỳ vọng, nhưng dự báo và rủi ro thuế quan kéo giá cổ phiếu giảm💡

- Abbott công bố kết quả kinh doanh quý 3 phù hợp với dự báo
- Tuy nhiên, lo ngại về thuế quan đã đẩy giá cổ phiếu giảm trước giờ mở cửa của Phố Wall
- Abbott công bố kết quả kinh doanh quý 3 phù hợp với dự báo
- Tuy nhiên, lo ngại về thuế quan đã đẩy giá cổ phiếu giảm trước giờ mở cửa của Phố Wall
Abbott (ABT.US) đã công bố báo cáo quý 3 năm 2025 khá vững chắc, với kết quả phù hợp kỳ vọng thị trường, mặc dù bối cảnh xung quanh công ty vẫn còn nhiều căng thẳng do nguy cơ áp thuế thương mại mới từ chính quyền Trump.
Trong quý 3, Abbott ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,30 USD và doanh thu 11,4 tỷ USD, đều sát với dự báo của giới phân tích. Doanh thu hữu cơ tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó mảng Thiết bị y tế tăng mạnh tới 15%. Công ty đưa ra dự báo EPS cả năm trong khoảng 5,12–5,18 USD (so với kỳ vọng 5,15 USD; mức trần trước đó là 5,20 USD đã được hạ xuống) và dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ năm 2025 đạt 7,5–8% (không tính xét nghiệm COVID-19; kỳ vọng 7,74%).
Dù kết quả sát kỳ vọng, lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế lên thiết bị y tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu, khiến giá giảm hơn 4% trước phiên mở cửa Phố Wall. Song song đó, Abbott vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Mỹ, tăng năng lực sản xuất và thích ứng với các quy định mới.
Abbott Q3 2025: Thu nhập, doanh số và dự báo. Nguồn: XTB
Zions Bancorp phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong nhóm cổ phiếu ngân hàng Mỹ hôm qua 📈
Cổ phiếu của Zions Bancorporation giảm giá trước những lo ngại về các khoản cho vay!
J.B. Hunt tăng 18% sau kết quả kinh doanh quý mạnh mẽ 🚀
Salesforce tăng vọt 8% nhờ dự báo doanh thu dài hạn tích cực📈
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.