Kết quả kinh doanh Texas Instruments: Tăng trưởng nhưng thiếu dòng tiền

Texas Instruments công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng rõ rệt và đồng thời đưa ra triển vọng tích cực cho quý tới. Tuy nhiên, thị trường lại không phản ứng quá tích cực. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip này giảm khoảng 5% ngay sau khi thị trường mở cửa.

Nếu không phải tốc độ và quy mô tăng trưởng, thì điều gì đang gây áp lực lên định giá của công ty?

Những số liệu nổi bật

Doanh thu quý II/2026 đạt 5,46 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

EPS đạt 2,14 USD, cao hơn gần 9% so với dự báo đồng thuận trước đó.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 61,4%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động đạt 42,3%.

Lợi nhuận hoạt động tăng 48% so với cùng kỳ, gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu.

Điều này cho thấy đòn bẩy hoạt động đang được cải thiện khi công suất các nhà máy được khai thác hiệu quả hơn và nhu cầu đối với chip analog phục hồi.

Sự phục hồi diễn ra trên hầu hết các thị trường cuối cùng quan trọng:

Doanh số từ khách hàng công nghiệp tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi.

Mảng ô tô tăng trưởng ở mức hai chữ số thấp.

Những kết quả này cho thấy sự cải thiện không chỉ đến từ làn sóng đầu tư vào AI.

Triển vọng

Một tín hiệu tích cực khác là dự báo cho quý III. Ban lãnh đạo Texas Instruments kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 6 tỷ USD và EPS khoảng 2,50 USD.

Mức này lần lượt cao hơn khoảng 5% và 12% so với kỳ vọng trước đó của thị trường.

Điều gì khiến thị trường thất vọng?

Texas Instruments bước vào kỳ công bố kết quả kinh doanh sau khi cổ phiếu đã tăng gần 70% kể từ đầu năm. Với mức định giá cao như vậy, nhà đầu tư không chỉ kỳ vọng công ty vượt dự báo mà còn mong muốn dòng tiền tự do (FCF) cải thiện mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao có thể khiến công ty tiếp tục duy trì mức đầu tư lớn vào các nhà máy sản xuất chip (fabs).

Dòng tiền tự do được báo cáo trong 12 tháng gần nhất đạt khoảng 6,53 tỷ USD, nhưng con số này bao gồm khoảng 1,61 tỷ USD lợi ích từ Đạo luật CHIPS (CHIPS Act). Nếu loại bỏ khoản hỗ trợ này, FCF chỉ còn khoảng 4,92 tỷ USD, tương đương 25,3% doanh thu.

Kết quả kinh doanh củng cố quan điểm rằng thị trường chip analog đang bước vào giai đoạn phục hồi trên diện rộng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa sẵn sàng trả mức định giá cao như hiện tại cho một doanh nghiệp có khả năng tạo dòng tiền chưa thực sự thuyết phục.

Texas Instruments vẫn duy trì nền tảng hoạt động rất vững chắc, nhưng sau đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu trong năm nay, thị trường cần thêm bằng chứng cho thấy sự cải thiện trong kết quả kinh doanh sẽ thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững của dòng tiền.