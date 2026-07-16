Kết quả kinh doanh UnitedHealth: Thể hiện sức mạnh và khả năng kiểm soát chi phí

Cổ phiếu UnitedHealth Group đã tăng gần 7% trong phiên pre-market trước giờ mở cửa Phố Wall ngày thứ Năm sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vượt kỳ vọng thị trường một cách đáng kể.

Điều gây bất ngờ lớn nhất không nằm ở doanh thu mà ở khả năng sinh lời. Thị trường không chỉ chứng kiến sự sụt giảm được mong đợi từ lâu của chi phí chi trả quyền lợi y tế mà ban lãnh đạo còn một lần nữa nâng triển vọng lợi nhuận cho cả năm.

Phân tích kỹ thuật UnitedHealth Group (D1)

Mặc dù cổ phiếu của công ty vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh cuối năm 2024, bức tranh kỹ thuật đang trở nên tích cực hơn rõ rệt. Tín hiệu quan trọng nhất là sự xuất hiện của mô hình "Golden Cross" (EMA100 cắt lên EMA200). Nguồn: xStation5

Kết quả kinh doanh

EPS điều chỉnh đạt 6,38 USD/cổ phiếu, so với mức thị trường kỳ vọng khoảng 4,90 USD. Doanh thu đạt 112 tỷ USD, cao hơn nhẹ so với 111,6 tỷ USD cùng kỳ năm trước và cũng vượt dự báo đồng thuận.

Lợi nhuận hoạt động tăng từ 5,2 tỷ USD lên 8 tỷ USD.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 11,1 tỷ USD.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là tỷ lệ chi phí y tế (Medical Cost Ratio - MCR), tức tỷ lệ phí bảo hiểm được sử dụng để chi trả quyền lợi y tế. Chỉ số này giảm xuống 86,7% từ 89,4% cùng kỳ năm trước, trong khi thị trường dự báo khoảng 88,5%.

Mảng UnitedHealthcare ghi nhận doanh thu 86 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng từ 2,1 tỷ USD lên 3,9 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động cải thiện từ 2,4% lên 4,6%. Tuy nhiên, mức cải thiện về lợi nhuận đạt được một phần nhờ thu hẹp quy mô hoạt động: số lượng khách hàng phục vụ đã giảm 525.000 người trong quý.

Mảng Optum cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Bộ phận này tạo ra khoảng 4 tỷ USD lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận tăng thêm 160 điểm cơ bản (basis points). Ban lãnh đạo cho biết kết quả tích cực đến từ hiệu quả tốt hơn của Optum Insight cũng như việc ứng dụng các công cụ AI. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng thừa nhận rằng quá trình đưa doanh thu của Optum trở lại quỹ đạo tăng trưởng sẽ là một quá trình kéo dài nhiều năm và chỉ được kỳ vọng hoàn tất vào năm 2028.



Triển vọng

UnitedHealth đã nâng dự báo EPS điều chỉnh cả năm 2026 lên 19,50–20,00 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo trước đó là trên 18,25 USD.

Đồng thời, công ty cũng nâng dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lên khoảng 24 tỷ USD, đồng thời tăng gấp đôi kế hoạch mua lại cổ phiếu lên ít nhất 5 tỷ USD. Tuy nhiên, dự báo doanh thu vẫn được giữ nguyên ở mức trên 439 tỷ USD.

Triển vọng dài hạn

Buổi họp công bố kết quả kinh doanh mang đến nhiều thông tin tích cực, nhưng tình hình của công ty vẫn chưa thể được xem là hoàn toàn thuận lợi. Quá trình phục hồi khả năng sinh lời của UnitedHealth đang diễn ra nhanh hơn so với những gì thị trường từng kỳ vọng.