Kết quả kỷ lục của TSMC thúc đẩy cổ phiếu công nghệ💡

Phản ứng mạnh mẽ trước kết quả kỷ lục của TSMC (+2,08%) tại Đài Bắc đang nhanh chóng lan rộng sang nhóm công nghệ toàn cầu — trước khi Phố Wall mở cửa, giá cổ phiếu Nvidia (+1,92%) và AMD (+3,2%) đều tăng rõ rệt, hưởng lợi từ kỳ vọng tích cực liên quan đến sự phát triển của AI và bùng nổ công nghệ.

TSMC đã công bố kết quả kỷ lục trong tháng 8/2025, ghi nhận doanh thu 335,77 tỷ TWD (11,09 tỷ USD), tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định nhu cầu mạnh mẽ đối với chip tiên tiến nhờ làn sóng AI. Công ty không chỉ thống lĩnh phân khúc chip trung tâm dữ liệu, tiếp tục là nhà cung cấp chủ chốt cho Nvidia và AMD, mà còn phát tín hiệu về sự cải thiện nhu cầu ở mảng tiêu dùng trong các tháng tới. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của TSMC đang thúc đẩy lợi nhuận và củng cố lạc quan của nhà đầu tư, bất chấp rủi ro tiềm ẩn liên quan đến căng thẳng Mỹ - Trung về xuất khẩu công nghệ.

Thị trường đã phản ứng mạnh mẽ với kết quả của TSMC và thấy rõ sự lạc quan đang bao trùm lên các công ty công nghệ khác – cổ phiếu Nvidia và AMD tăng mạnh trước giờ mở cửa Phố Wall, với sự hứng khởi của nhà đầu tư tập trung vào mảng AI, yếu tố đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho các công ty này. Triển vọng ngành bán dẫn vẫn rất tích cực: Nvidia nhấn mạnh kỷ lục chi tiêu từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscalers) cho phát triển hạ tầng, trong khi AMD kỳ vọng nhu cầu PC phục hồi và tiếp tục mở rộng trong mảng trung tâm dữ liệu.

Kết quả chính của doanh nghiệp:

TSMC tháng 8: doanh thu 335,77 tỷ TWD (+33,8% y/y, +3,9% m/m)

Dự báo Q3 TSMC: doanh thu 31,8 – 33 tỷ USD (+38% y/y, +8% q/q, được ban lãnh đạo xác nhận)

Các chứng chỉ lưu ký (ADRs) của các tập đoàn công nghệ Mỹ niêm yết tại châu Âu thậm chí còn tăng mạnh hơn cả cổ phiếu Mỹ trước giờ mở cửa Phố Wall.