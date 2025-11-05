📉 Kết quả SMCI không đạt kỳ vọng trong bối cảnh doanh thu bị trì hoãn

Điểm nổi bật Doanh thu dịch chuyển được xác nhận: Kết quả quý I yếu đã được bù đắp bằng dự báo doanh thu quý II từ 10–11 tỷ USD, cho thấy doanh thu bị hoãn theo thời điểm và tăng trưởng mạnh theo quý.

Áp lực biên lợi nhuận vẫn tồn tại: Dự báo EPS quý II thấp củng cố lo ngại của nhà đầu tư về lợi nhuận và áp lực biên gộp.

Triển vọng cả năm được nâng: SMCI nâng dự báo doanh thu cả năm lên 36 tỷ USD, thể hiện niềm tin vào khả năng thực thi dài hạn trong mảng AI.

Super Micro Computer (SMCI) công bố kết quả quý I năm tài chính 2026 gây thất vọng mạnh, mặc dù triển vọng sắp tới cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng theo quý đáng kể. Kết quả quý I FY2026 gây thất vọng Doanh thu đạt 5,02 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 6,09 tỷ USD, tương đương mức hụt 17,5%.

Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,35 USD, thấp hơn 14,6% so với kỳ vọng 0,41 USD.

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt 9,5%, chỉ thấp hơn nhẹ so với dự báo 9,63%. Triển vọng tương lai Dự báo doanh thu quý II trong khoảng 10–11 tỷ USD, vượt xa mức đồng thuận 8,05 tỷ USD, ngụ ý tăng trưởng theo quý 24%–37%.

Tuy nhiên, EPS quý II dự kiến chỉ từ 0,46–0,54 USD, thấp hơn mức dự báo 0,62 USD, cho thấy biên lợi nhuận tiếp tục bị co hẹp dù doanh thu tăng mạnh.

SMCI nâng dự báo doanh thu cả năm FY2025 lên ít nhất 36 tỷ USD, tăng so với ít nhất 33 tỷ USD trước đó. Phân tích: Vấn đề nằm ở thời điểm, không phải nhu cầu Kết quả yếu trong quý I chủ yếu do doanh thu bị hoãn sang quý II, khi khách hàng chờ nâng cấp thiết kế (design win upgrades) liên quan đến các thế hệ chip mới của NVIDIA và AMD. Điều này cho thấy kết quả quý I chỉ là vấn đề thời điểm, không phải sự suy yếu trong nhu cầu cơ bản.

Dự báo doanh thu quý II, với khả năng tăng gấp đôi so với quý I, củng cố thêm quan điểm này. Đáng chú ý, việc công ty nâng mục tiêu doanh thu cả năm lên 36 tỷ USD thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo vào khả năng thực thi, dù triển vọng EPS thấp hơn kỳ vọng vẫn làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận và biên gộp.

Cổ phiếu SMCI giảm 8% ngoài phiên, phản ánh tâm lý thường thấy của thị trường, khi nhà đầu tư tập trung vào kết quả quý gây thất vọng hơn là triển vọng doanh thu dài hạn khả quan, đồng thời phản ứng tiêu cực trước triển vọng lợi nhuận suy yếu.

