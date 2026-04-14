Kết quả tài chính của BlackRock: Tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên năm 2026📈

Công ty đầu tư BlackRock đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 trước khi thị trường mở cửa hôm nay. CEO cho biết đây là một trong những khởi đầu năm tốt nhất trong lịch sử công ty. Cổ phiếu tăng khoảng 3% trong giao dịch ngoài giờ.
Trong các báo cáo của công ty, rất khó tìm thấy dấu hiệu lo ngại về tình trạng của thị trường private equity/private credit.
Các điểm nhấn tài chính chính:
-
Doanh thu: 6.7 tỷ USD so với kỳ vọng khoảng 6.4 tỷ USD
-
Lợi nhuận hoạt động: tăng 31% lên 2.67 tỷ USD
-
Biên lợi nhuận hoạt động: tăng lên 44.5%
-
EPS: 12.53 USD so với kỳ vọng khoảng 11.5 USD
-
Tổng tài sản quản lý (AUM): tăng 27% lên 13.89 nghìn tỷ USD
-
Dòng tiền ròng (net inflows): 130 tỷ USD
-
Tăng trưởng phí cơ sở hữu cơ: +10%
Ban lãnh đạo nhấn mạnh quy mô, động lực và chất lượng tăng trưởng AUM, nhằm giảm bớt lo ngại của thị trường về rủi ro liên quan đến mảng private equity/private credit. Mặc dù có các lo ngại về việc tạm dừng hoặc hạn chế rút vốn khỏi các quỹ/ sản phẩm PE/PC, dòng vốn ròng trong 12 tháng qua vẫn đạt tới 744 tỷ USD.
Quý 1/2026 cũng là quý kỷ lục đối với các sản phẩm ETF của công ty. Nền tảng quản lý đầu tư “Aladdin” cũng ghi nhận kết quả rất tích cực, với doanh thu từ phí thuê bao tăng 22% so với cùng kỳ. Xét về mặt tài chính, mọi dữ liệu cho thấy quý này là quý tốt thứ hai trong lịch sử công ty, chỉ đứng sau quý trước đó.
BLK.US (D1)
Tại đáy của đợt bán tháo gần nhất, cổ phiếu đã giảm tới 22% từ đỉnh; tuy nhiên, phe mua đã bảo vệ thành công đường xu hướng và giá hiện đang quay trở lại nhịp tăng. Nguồn: xStation5
