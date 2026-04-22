Kevin Warsh trước Thượng viện: “Tôi sẽ không là công cụ của tổng thống” và tín hiệu về cải cách Fed

Phiên điều trần hôm qua của Kevin Warsh trước Thượng viện mang đậm yếu tố chính trị, không chỉ đơn thuần là kinh tế. Ứng viên cho vị trí Chủ tịch Federal Reserve (Fed), một mặt cố gắng thể hiện mình là người ủng hộ một Fed mạnh mẽ, đáng tin cậy và độc lập, mặt khác lại là người muốn thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của tổ chức này. Chủ đề trung tâm trong bài điều trần của ông là chỉ trích khung chính sách và truyền thông hiện tại của Fed, đặc biệt là liên quan đến forward guidance, quy mô bảng cân đối kế toán và cách Fed đánh giá lạm phát. Đồng thời, vấn đề độc lập chính trị được nhấn mạnh rất mạnh, khi Warsh phải trả lời những lo ngại rằng ông có thể quá gần gũi với Donald Trump và chịu ảnh hưởng từ ông.

Dưới đây là những phát biểu chính trong buổi điều trần, kèm theo bối cảnh:

"Tôi sẽ không là công cụ của tổng thống"

Warsh nhấn mạnh mạnh mẽ rằng ông sẽ không hành động như một “công cụ” của chính quyền tổng thống. Đây là phản hồi trực tiếp trước lo ngại từ một số thượng nghị sĩ rằng, với tư cách là ứng viên do Donald Trump đề cử, ông có thể chịu áp lực chính trị trong các quyết định về lãi suất. Theo ông, tính độc lập của Fed vẫn là nguyên tắc cốt lõi.

"Tôi sẽ không đồng ý với các mức lãi suất định sẵn"

Ông khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận việc định trước các quyết định lãi suất. Điều này củng cố quan điểm rằng chính sách tiền tệ cần linh hoạt và dựa trên dữ liệu, thay vì bị chi phối bởi kỳ vọng chính trị.

"Fed phải duy trì sự độc lập tuyệt đối"

Warsh nhiều lần nhấn mạnh rằng Fed phải hoàn toàn độc lập với Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng cân bằng quan điểm này với đề xuất trước đó về việc tăng cường phối hợp trong một số lĩnh vực chính sách kinh tế.

"Fed nên phối hợp với chính phủ ngoài phạm vi chính sách tiền tệ"

Ông đề xuất tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, dù vẫn nhấn mạnh ranh giới rõ ràng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ.

"Tôi không tin vào forward guidance"

Đây là một trong những lập trường nhất quán nhất của ông. Warsh cho rằng việc công khai định hướng lãi suất tương lai làm giảm tính linh hoạt của Fed và có thể làm méo mó kỳ vọng thị trường.

"Dữ liệu hiện tại là chưa hoàn hảo"

Ông chỉ trích chất lượng dữ liệu lạm phát và kinh tế vĩ mô, cho rằng hệ thống đo lường hiện tại chưa phản ánh đầy đủ áp lực giá thực tế.

"Chúng ta cần một khung lạm phát mới"

Ông kêu gọi thiết kế lại cách phân tích lạm phát, hàm ý chuyển sang các mô hình hiện đại và linh hoạt hơn.

"Fed đã quá tập trung vào các cú sốc ngắn hạn"

Theo ông, Fed thường phản ứng quá nhiều với biến động giá ngắn hạn thay vì tập trung vào xu hướng lạm phát dài hạn.

"Bảng cân đối nhỏ hơn sẽ cải thiện hiệu quả chính sách"

Warsh cho rằng quy mô bảng cân đối hiện tại của Fed đang làm méo mó cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ và có thể gây ra những hệ quả không mong muốn.

"Tài sản số là một phần của hệ thống tài chính"

Ông nhấn mạnh rằng tài sản số hiện đã là một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính và không thể bị bỏ qua trong phân tích kinh tế vĩ mô.

"Nền kinh tế đang thay đổi mạnh ở phía cung"

Ông cho rằng nền kinh tế đang trải qua một sự chuyển đổi cấu trúc lớn, chủ yếu do công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khiến các mô hình kinh tế truyền thống trở nên kém hiệu quả.

Nhìn rộng hơn, Warsh đang cố gắng kết hợp hai thông điệp có phần mâu thuẫn: Một mặt, ông bảo vệ mạnh mẽ tính độc lập của Fed và bác bỏ khả năng bị kiểm soát bởi Donald Trump Mặt khác, chương trình cải cách của ông lại phù hợp với xu hướng thay đổi định hướng Fed: giảm vai trò của forward guidance, tăng tính linh hoạt, tái định nghĩa lạm phát và thu hẹp bảng cân đối Do đó, bài điều trần có thể được xem như nỗ lực định vị ông là một “người cải cách thể chế” hơn là người tiếp nối cách tiếp cận hiện tại của Fed. Tuy nhiên, câu hỏi chính trị quan trọng vẫn còn: liệu những tuyên bố về tính độc lập này có đủ để thuyết phục các thượng nghị sĩ—những người lo ngại về nguy cơ chính trị hóa ngân hàng trung ương—trong bối cảnh áp lực từ tổng thống về việc cắt giảm lãi suất ngày càng gia tăng.