Khởi đầu năm đầy ấn tượng của Advanced Micro Devices!

Kết quả kinh doanh quý I năm 2026 của Advanced Micro Devices làm nổi bật quy mô chuyển mình mà công ty đã trải qua trong những năm gần đây. Đây không còn là câu chuyện phục hồi dần dần, mà là câu chuyện về một doanh nghiệp đã trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn từ làn sóng bùng nổ toàn cầu của hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

AMD đã vượt rõ ràng kỳ vọng thị trường, ghi nhận doanh thu 10,25 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,37 USD. Tốc độ tăng trưởng vẫn rất ấn tượng, nhưng quan trọng hơn là đi kèm với sự cải thiện rõ rệt về chất lượng kinh doanh. Công ty không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn làm được điều đó với hiệu quả sinh lời ngày càng cao, thể hiện qua biên lợi nhuận mở rộng và dòng tiền mạnh mẽ.

Các điểm nổi bật tài chính chính trong quý I

Doanh thu 10,25 tỷ USD so với kỳ vọng khoảng 9,9 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 1,37 USD, vượt đồng thuận thị trường

Phân khúc Trung tâm Dữ liệu đạt 5,78 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ

Biên lợi nhuận gộp khoảng 55% với tiềm năng tiếp tục mở rộng

Biên lợi nhuận hoạt động đạt 25%, cải thiện so với cùng kỳ

Dòng tiền tự do đạt 2,57 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với năm trước

Trọng tâm của câu chuyện này là phân khúc Trung tâm Dữ liệu, không chỉ là mảng tăng trưởng nhanh nhất mà còn đang định hình lại toàn bộ hồ sơ kinh doanh của công ty. Mức tăng 57% so với cùng kỳ khó có thể xem là hiện tượng nhất thời. Thay vào đó, nó phản ánh một xu hướng mang tính cấu trúc, trong đó nhu cầu về năng lực tính toán phục vụ AI đang tăng nhanh hơn dự báo trước đây của thị trường. AMD đang hưởng lợi từ cả sự mở rộng của các bộ tăng tốc AI lẫn vị thế vững chắc trong CPU máy chủ, lĩnh vực đang chứng kiến sự phục hồi rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, triển vọng tương lai đặc biệt quan trọng. Công ty kỳ vọng doanh thu quý II đạt khoảng 11,2 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng thị trường. Điều này cho thấy nhu cầu vẫn rất mạnh và pipeline doanh số được hỗ trợ tốt trong những tháng tới. Đồng thời, AMD dự báo biên lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục cải thiện, cho thấy đóng góp ngày càng lớn từ các sản phẩm có giá trị và biên lợi nhuận cao hơn.

Cách thị trường nhìn nhận công ty cũng đang thay đổi. AMD ngày càng được xem là không chỉ là một lựa chọn thay thế cho Nvidia. Quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường AI đủ lớn để nhiều “ông lớn” cùng tồn tại, và AMD đang dần khẳng định vị thế bằng cách xây dựng một hệ sinh thái giải pháp toàn diện và cạnh tranh hơn.

Một yếu tố thú vị và thường bị đánh giá thấp trong câu chuyện này là vai trò của CPU, đang quay trở lại tâm điểm cùng với sự phát triển của các ứng dụng AI mới. Khi các mô hình dạng agent và môi trường tính toán phức tạp hơn trở nên phổ biến, chỉ riêng các bộ tăng tốc là không đủ. Sự phối hợp hiệu quả giữa CPU và GPU, quản lý khối lượng công việc và tối ưu hóa hạ tầng tổng thể ngày càng trở nên quan trọng. Đây là lĩnh vực mà AMD có chuyên môn sâu và lợi thế cạnh tranh lâu dài. Trên thực tế, điều này có nghĩa là công ty không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu AI mà còn từ sự gia tăng độ phức tạp của các hệ thống hỗ trợ nó.

Tổng thể, báo cáo này xác nhận rằng AMD đã bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện và triển vọng được nâng lên tạo nên một bức tranh nhất quán về một doanh nghiệp đang tận dụng một trong những xu hướng công nghệ mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Câu hỏi then chốt trong thời gian tới không còn là liệu AMD có tiếp tục tăng trưởng hay không, mà là tốc độ này có thể duy trì trong bao lâu và công ty có thể chuyển hóa nó thành sự mở rộng biên lợi nhuận đến mức nào.

Nguồn: xStation5