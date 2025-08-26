Đọc thêm

Khủng hoảng chính trị ở Pháp khiến thị trường chứng khoán "bốc hơi"

15:05 26 tháng 8, 2025

Vào thứ Ba, các thị trường tài chính tại châu Âu chứng kiến đà giảm mạnh, trong đó sàn chứng khoán Paris chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,9% trong phiên sáng, trở thành một trong những chỉ số có diễn biến tệ nhất tại châu Âu trong ngày. So sánh với các thị trường khác, chỉ số DAX của Đức giảm 0,8%, trong khi FTSE 100 của Anh mất 0,6%. Tâm lý thị trường xấu đi chủ yếu do căng thẳng chính trị leo thang tại Pháp và sự bất ổn gia tăng của nhà đầu tư đối với tài sản nước này. Ngoài ra, lo ngại còn gia tăng bởi dữ liệu mới nhất cho thấy giá lương thực tăng nhanh nhất kể từ tháng 2/2024.

Yếu tố gây bất ổn chính là tuyên bố của Thủ tướng François Bayrou, rằng vào ngày 8/9 ông sẽ yêu cầu quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là bước đi đầy rủi ro có thể chấm dứt nhiệm kỳ của ông và hiện đã gây lo ngại lớn trên thị trường tài chính. Chính trường Pháp một lần nữa rơi vào trạng thái lấp lửng: mặc dù Bayrou chính thức nắm quyền, nhưng ông không có được sự ủng hộ ổn định trong quốc hội. Chính phủ của ông hoạt động mà không có đa số, trong khi bức tranh chính trị phân mảnh thành các phe cánh tả, trung hữu và cực hữu, khiến việc đạt được đồng thuận trở nên vô cùng khó khăn. Thủ tướng tìm cách duy trì đối thoại và tiếp tục những cải cách then chốt, bao gồm cả cải cách hưu trí 2023, bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng từ phe đối lập.

Điều đáng lo ngại nhất là Đảng Xã hội, lực lượng nắm giữ các lá phiếu quan trọng tại Quốc hội, tuyên bố sẽ không ủng hộ Bayrou. Điều này đặt họ vào cùng chiến tuyến với các nhóm đối lập khác, những bên cũng lên kế hoạch bỏ phiếu chống lại Thủ tướng.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Pháp đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng chồng lấn với tình hình kinh tế khó khăn. Sự hỗn loạn ngân sách có thể tiếp tục đè nặng lên các tập đoàn lớn niêm yết trong chỉ số CAC 40, vốn đã thể hiện kém hơn đáng kể so với phần còn lại của thị trường châu Âu trong năm 2025. Đà giảm trên sàn chứng khoán Paris nối tiếp xu hướng đã được quan sát từ đầu năm, khi thị trường cổ phiếu Pháp tụt lại so với các chỉ số chuẩn lớn của châu Âu. Nguyên nhân không chỉ đến từ căng thẳng chính trị, mà còn từ lo ngại về tác động của các cải cách ngân sách dự kiến, bao gồm kế hoạch cắt giảm chi tiêu 44 tỷ EUR.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn