Sáng nay, thị trường kim loại quý đã ghi dấu một cột mốc lịch sử mà các nhà đầu tư sẽ còn nhớ trong nhiều thập kỷ tới. Bạc đạt mức cao chưa từng có $110/ounce, tăng thêm 7% chỉ trong một phiên, trong khi vàng vượt qua ngưỡng $5.100/ounce, đánh dấu ngày tăng thứ sáu liên tiếp. Những con số này không phải là kết quả của cơn sốt đầu cơ. Đây là thay đổi cơ cấu trong cách thế giới nhìn nhận về tiền tệ, an ninh tài chính và vai trò của dự trữ.

Mức tăng của bạc chỉ trong một tháng (54% kể từ ngày 1/1) gần như chưa từng có trong lịch sử của kim loại này. Nếu so sánh với cả năm 2025 - khi bạc tăng 150% - những gì diễn ra trong tháng 1/2026 thực sự đáng kinh ngạc. Một năm trước, vào tháng 1/2025, giá bạc khoảng $31/ounce. Hôm nay, chúng ta chứng kiến mức tăng 280%.

Ba trụ cột của sự tăng trưởng

Trụ cột thứ nhất: Bi kịch và sự rối loạn chính trị ở Minneapolis. Trong hai tuần vừa qua, các đặc vụ ICE dưới sự giám sát liên bang đã bắn chết hai người ở Minneapolis. Những sự kiện này đã khơi dậy các cuộc biểu tình chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ tại Mỹ. Khi các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bắt đầu ngăn chặn gói chi tiêu chính phủ đến ngày 30/1, các cơ quan liên bang buộc phải lựa chọn giữa cấp vốn cho hoạt động của ICE hoặc nhượng bộ các yêu cầu thay đổi chính sách nhập cư. Trong thời bình, đây có thể là một chiến thuật đàm phán. Nhưng trong bối cảnh các cử tri và nhà đầu tư đã mệt mỏi với sự bất định, nguy cơ chính phủ đóng cửa thực sự đã tăng vọt. Mỗi lần đóng cửa chính phủ đều tạo ra một “phí rủi ro bất định” cho các tài sản phòng thủ - và bạc, vàng là nơi trú ẩn tối ưu cho sự bất định đó.

Trụ cột thứ hai: Sự suy yếu mạnh mẽ của đồng USD. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3.5 tháng, nguyên nhân chính là cấu trúc và sâu xa. Thị trường hiện đang định giá ít nhất 50 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất từ Fed trong năm 2026. Trong khi đó, EU dự kiến giữ nguyên lãi suất, còn Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) dự kiến tăng lãi suất. Trong bối cảnh này, các đồng tiền có chính sách thận trọng hơn trở nên hấp dẫn so với đồng USD, ngay cả khi lãi suất danh nghĩa tại Mỹ vẫn cao hơn - minh chứng cho niềm tin suy giảm vào đồng tiền dự trữ thế giới, làm giảm tác động của lãi suất danh nghĩa cao hơn.

Trụ cột thứ ba: Sự thiếu hụt về nguồn cung bạc. 75% sản lượng bạc là sản phẩm phụ của khai thác đồng, chì và kẽm. Nói cách khác, bạn không thể tăng đột ngột sản lượng bạc bằng cách chỉ khai thác bạc nhiều hơn. Bạn phải khai thác thêm đồng, chì và kẽm - điều này xảy ra chậm trễ và có giới hạn riêng. Đồng thời, dự trữ bạc trên COMEX và London Metal Exchange đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Thêm vào đó, Trung Quốc, kiểm soát một phần đáng kể thương mại toàn cầu, đã xếp bạc vào danh mục vật liệu chiến lược và áp dụng hạn chế xuất khẩu. Trên sàn CME tại New York, các nhà đầu cơ phải mua hợp đồng tương lai bạc với yêu cầu ký quỹ cao. Trong 3 tháng gần đây, CME đã tăng yêu cầu ký quỹ tối thiểu hai lần. Hiện ký quỹ bạc khoảng 9-10% giá trị hợp đồng, tương đương $25.000/hợp đồng, khiến việc đầu cơ trở nên tốn kém hơn nhiều. Trong khi đó, ở Thượng Hải, Mumbai và Tokyo, nhà đầu tư đang trả mức chênh lệch $8-20 so với giá New York.

Bạc tiếp tục xu hướng tăng dài hạn và khoảng cách giữa giá và đường trung bình động ngày càng nới rộng. Chỉ số RSI trung bình 14 ngày vẫn nằm trong vùng 81 điểm. Nguồn: xStation