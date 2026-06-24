📉 Kim loại quý lao dốc

Giá vàng giảm gần 0,7% trong hôm nay, giao dịch dưới 4.100 USD/ounce, sau khi Deutsche Bank điều chỉnh đáng kể triển vọng đối với thị trường kim loại quý. Ngân hàng này đã hạ dự báo giá vàng trung bình quý III/2026 xuống còn 4.300 USD/ounce và quý IV/2026 xuống còn 4.800 USD/ounce, tương ứng giảm hơn 22% và 17%. Chỉ mới hồi tháng 4, Deutsche Bank vẫn dự báo vàng có thể tăng lên gần 6.000 USD/ounce, với các động lực như thâm hụt ngân sách, xu hướng phi đô la hóa (de-dollarization) và việc các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi giảm nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Sự thay đổi trong triển vọng chủ yếu xuất phát từ việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed sẽ duy trì lập trường "diều hâu" hơn, cùng với sức mạnh tiếp tục của nền kinh tế Mỹ. Deutsche Bank cho rằng việc thị trường định giá lại chính sách của Fed và khả năng chống chịu của kinh tế Mỹ đã trở thành những yếu tố gây áp lực lớn nhất lên giá vàng. Kịch bản cơ sở của ngân hàng là Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026, tuy nhiên Deutsche Bank cũng cảnh báo rằng nếu Fed tăng thêm 3–4 lần lãi suất, giá vàng có thể giảm xuống chỉ còn 3.800 USD/ounce.

Vì sao vàng và bạc đang giảm?

Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo giá vàng cuối năm thêm 500 USD, xuống còn 4.900 USD/ounce, đồng thời không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Bank of America đã từ bỏ mục tiêu 6.000 USD/ounce trước đây, cho rằng lạm phát kéo dài có thể buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng cho thấy nhu cầu đầu tư hiện yếu hơn đáng kể so với các chu kỳ tăng giá trước.

Giá vàng tại Trung Quốc đang giao dịch với mức chiết khấu so với sàn Comex, cho thấy hoạt động nhập khẩu vàng của Trung Quốc khó có thể tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường.

Các ngân hàng trung ương vẫn là trụ cột lớn nhất của nhu cầu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường trong dài hạn.

Giá vàng đã giảm hơn 22% kể từ khi xung đột Mỹ–Iran bùng phát vào cuối tháng 2, mặc dù thông thường kim loại quý này được hưởng lợi trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị.

Bạc còn diễn biến tiêu cực hơn, mất khoảng 1/3 giá trị kể từ cuối tháng 2 và giảm hơn 5% trong phiên gần nhất.

Hợp đồng vàng tương lai kết thúc phiên thứ Ba giảm khoảng 1,3%, xuống gần 4.149 USD/ounce, trong khi giá giao ngay có thời điểm lùi về sát 4.090 USD/ounce.

Đồng USD mạnh lên tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý khi Chỉ số Dollar Index đã tăng khoảng 0,8% kể từ cuộc họp Fed gần nhất.

Thị trường chờ báo cáo lạm phát PCE – Biểu đồ GOLD (D1)

Thử thách tiếp theo đối với vàng sẽ là báo cáo lạm phát PCE của Mỹ sắp được công bố. Nếu dữ liệu cao hơn kỳ vọng, điều này có thể củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục duy trì lập trường "diều hâu", qua đó hỗ trợ thêm cho đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Đối với vàng, đây sẽ là một môi trường kém thuận lợi hơn vì kim loại quý không tạo ra lợi suất và phải cạnh tranh trực tiếp với các tài sản sinh lời ngày càng hấp dẫn.

Bối cảnh vĩ mô hiện tại cho thấy chỉ riêng yếu tố địa chính trị không còn đủ để đẩy giá kim loại quý tăng cao. Chừng nào nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, đồng USD còn vững giá và Fed tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt, vàng và bạc có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực tăng trước đây.

Quan sát trên biểu đồ, vàng hiện đang kiểm định vùng đáy cục bộ 4.000–4.100 USD/ounce, trong khi chỉ báo RSI khung ngày đã giảm xuống dưới 34 điểm, tiến gần vùng quá bán (oversold). Các phiên giao dịch gần đây cũng ghi nhận khối lượng bán chiếm ưu thế.

Nguồn: xStation5

Bạc hiện đã phá vỡ vùng đáy cục bộ hình thành ngày 23/3 và có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025.

Nguồn: xStation5