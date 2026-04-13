Kim loại quý quay lại sắc đỏ 📉 VÀNG và BẠC chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD 🟡

Hợp đồng tương lai kim loại quý bước vào tuần mới với mức giảm mạnh, đảo ngược phần lớn đà tăng yếu ớt của tuần trước. VÀNG giảm khoảng 1,1% hôm nay, trong khi BẠC ghi nhận mức giảm khoảng 3%. Tình hình hỗn loạn xoay quanh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông một lần nữa làm lung lay tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào đồng USD.

Vào đầu phiên hôm nay, giá vàng lao dốc 3% xuống khoảng 4.630 USD/ounce sau khi trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance, thông báo các cuộc đàm phán với Iran đã đổ vỡ. Sau khi đàm phán thất bại, Donald Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải eo biển Hormuz, có hiệu lực từ 16:00 CET, và cam kết sẽ “loại bỏ ngay lập tức các tàu Iran” nếu cố gắng phá vỡ phong tỏa.

VÀNG tìm thấy hỗ trợ tại đường EMA100 (màu tím đậm), nhưng kháng cự tại EMA30 (màu tím nhạt) vẫn đang ngăn cản một cú bứt phá thực sự khỏi xu hướng giảm.

Nguồn: xStation5

Đàm phán thất bại phá vỡ kỳ vọng quay lại trạng thái bình thường

Phía Iran cáo buộc Mỹ có lập trường “tối đa hóa” trong đàm phán, với điểm tranh cãi chính vẫn là vấn đề làm giàu uranium. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, đã có những tiến triển đáng kể, nhưng phía Mỹ liên tục thay đổi điều kiện, dẫn đến thất bại cuối cùng của các cuộc đàm phán.

Sự leo thang căng thẳng mới đã đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD (hiện tăng khoảng 7,5% lên 101 USD). Thị trường từng có khoảnh khắc “dễ thở” khi xuất hiện thông tin từ New York Post cho rằng Iran đang cân nhắc dừng chương trình hạt nhân; tuy nhiên, sau đó bài báo được đính chính là chỉ dựa trên đề xuất của Vance, không phải diễn biến mới.

Hợp đồng vàng và bạc đã phục hồi một phần mức giảm đầu phiên, nhưng cú sốc địa chính trị mới đã kích hoạt một làn sóng chuyển dịch tài sản sang USD đúng kiểu “kinh điển”.

Rủi ro eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài đồng thời làm gia tăng nguy cơ áp lực giá duy trì cao, điều này có thể buộc Fed phải thắt chặt chính sách hơn nữa. Tuy nhiên, việc duy trì lãi suất ở mức cao lại làm giảm sức hấp dẫn của hàng hóa so với các tài sản như trái phiếu, đặc biệt ở mặt bằng định giá hiện tại.

Sự trở lại của đà tăng giá dầu đi kèm với sự trở lại của nhu cầu đối với đồng USD. Tuy nhiên, mức tăng hạn chế của USDIDX hôm nay cho thấy sự bất định lớn về diễn biến tiếp theo của xung đột sau khi đàm phán thất bại. Nguồn: xStation5